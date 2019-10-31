【禁蒙面法】泛民求覆核 　指執法困難：萬聖節戴面具如何執法

政府早前引用緊急法訂立的《禁蒙面法》，多名市民及議員向高等法院提出司法覆核挑戰法例的合憲性，高等法院今（31日）開庭處理24名民主派立法會議員及前立法會議員梁國雄的案件。代表民主派立法會議員的資深大律師李志喜先陳詞，指緊急法賦予特首極大權力，同時特首繞過立法會立法，令立法會淪為「橡皮圖章」。李志喜又指《禁蒙面法》會引起執法問題，並以今天萬聖節舉例，市民戴上面具或畫鬼臉慶祝萬聖節時，警方該如何執法；而小孩進行「Trick or Treat」遊戲會否構成非法集結。

申請方為24名民主派議員及梁國雄，答辯人為行政長官、律政司司長及警務處處長。民主派議員由資深大律師李志喜、陳文敏代表，而梁國雄則由資深大律師潘熙代表，答辯方則由資深大律師余若海代表。本案罕有地由2名法官審理，包括法官周家明及林雲浩。

指《禁蒙面法》引起執法問題

李志喜陳詞時，首先提到反脫歐運動人士米勒（Gina Miller）就英國首相暫停國會提出司法覆核一案，該案也顯示出法律與政治議題難以分界。

李志喜再提出，透過緊急法所訂立的《禁蒙面法》引起執法問題，如市民慶祝萬聖節時戴上面具或畫鬼臉，警方要如何執法；市民在中環蘭桂坊聚集、孩子進行「Trick or Treat」遊戲會否構成非法集結，若期間有人意外地打破玻璃瓶，會否導致破壞社會安寧？

申請人之一的「長毛」梁國雄(左二)。(李澤彤攝)

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質疑緊急法賦予特首極大權力 未有限制

此外，李志喜指《禁蒙面法》沒有經正常的立法程序審議，加上行政會議的保密原則，根本沒人知道政府如何釐定所謂的「公眾危機」。雖然特首林鄭月娥曾就修訂《逃犯條例》的工作不足而道歉，但至今仍未有人問責，亦未有在政治層面上提出解決方法。

她批評，緊急法賦予特首極大的權力任意立法，並對權力未有施予任何限制，立法的門檻極低。若特首班子現時突然表示要為社會動亂問責下台，造成政府真空狀態，特首便可以基於出現「公眾危機」引用緊急法任意訂立法例。

形容《禁蒙面法》是「電影的預告」

再者，引用緊急法訂立的法例只有特首可以廢除，而且有關法例更會凌駕於現行由立法會通過的法例。李謂，特首可繼續繞過立法會，引用緊急法立法，甚至可以透過緊急法恢復死刑、令普通襲擊罪可判以終身監禁，形容《禁蒙面法》只是「電影的預告」。她直言，緊急法將不受約束的權力放在特首手中。

李續指，特首繞過立法會引用緊急法立法，令立法程序失去透明度、公眾諮詢、也令立法會淪為「橡皮圖章」。而緊急法中也沒任何條例提到如何檢討所定立的法例、對於如何立法也沒任何客觀準則，全任由特首自行決定，但事實上《基本法》並無賦予特首立法權力。

案件下午續審。

案件編號：HCCC2945、2949/2019