【禁蒙面法】民主派眾籌385萬司法覆核訟費　不足一日已募130萬

前立法會議員「長毛」梁國雄，以及24名民主派議員於10月初分別入稟，就政府引用《緊急情況規例條例》訂立《禁止蒙面規例》提出司法覆核，質疑違反《基本法》及《香港人權法案條例》，高等法院今日（31日）一連兩日開庭處理兩個申請，由法官林雲浩及周家明合併聆訊審議。 民主派就訴訟費用發起眾籌385萬元，民主派會議召集人陳淑莊今早在法院外會見傳媒時表示，短短十多小時內已成功籌得約130多萬元，她表示非常感激及感動，希望不會辜負市民的期望，認為籌款反應足以證明港人緊張香港法治及憲政，民主派的法律團隊一定會堅持到底。

特首林鄭月娥於今年10月4日宣布引用《緊急法》，法庭今處理其中兩個司法覆核申請，內容質疑《緊急法》剝奪立法會職能，又指《蒙面法》無法保障公眾安全。(資料圖片/羅君豪攝)

今次合併聆訊由法官林雲浩及周家明一同審議，公民黨郭榮鏗指，根據英國普通法及香港傳統，當法庭遇上重要案件會由兩名法官審理，「今次不是由我們與訟一方提出這要求，是法庭自行決定派兩個法官去，證明司法機構意識到這單案件的重要性。」

民主派全體24位議員於10月5日正式入禀高等法院，要求法庭就《反蒙面法》頒下臨時禁制令，以及司法覆核緊急法。自新法定立後，法庭共收到5個相關的司法覆核申請，法庭先行處理其中兩申請，雙方的論點均質疑《緊急情况規例條例》（緊急法），是否賦予特首無上的立法權力。民主派議員將由資深大律師李志喜代表，梁國雄則由資深大律師潘熙代表。