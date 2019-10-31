【石棺藏屍案】第三被告指遭洗腦 　下手時質疑「真係黐咗線」

荃灣DAN6工廈石屎藏屍案，今(31日)繼續播放第三被告張善恒與警方的錄影會面。他在作供尾聲表示懺悔，指原本想成為警察，但自從認識其他被告，他便遭洗腦，為錢犯案。張善恒又指，首被告曾祥欣等人離間自己與母親，著他不要聯絡家人，又稱「賺錢要放膽啲」。此外，他們曾慫恿道「坐下側邊幫下手就有錢分㗎啦」，張下手時曾想過自己「係咪真係黐咗線呢」。

形容自已遭包養做跑腿

第三被告張善恒在錄影會面的尾聲表示纖悔，稱自己認識其他被告之後，由原本想成為警察，變成一個為錢犯案的人。他覺得自己受洗腦，曾祥欣等人對他稱「賺錢要放膽啲」、要「有所作為」。張形容自己被包養三餐做跑腿，又道：「真正犯法嘅事我從來都冇接觸過」。

張表示自己受錢財蒙蔽，愚蠢相信並聽從曾祥欣等人的指令。他語帶哽咽指，事發前最後一次見母親是在聖誕時節，因牽涉此案，現時連新年也不能與她相見。張續指，其他被告一開始就叫他向高利貸借十多萬，他不想母親承擔債務，便跟從對方，希望可在他們身上討回金錢。惟曾等人反做用其信用卡，又著他向母親取錢，最終適得其反。

第三被告張善恒在錄影會面中，指自已遭其他被告洗腦。(資料圖片)

稱若案發時阻止兩被告 可結束這場「玩笑」

張透露，曾等人慫恿指「做啦！坐下側邊幫下手就有錢分㗎啦！」他下手時心想自己「係咪真係黐咗線呢」；事後又回想，若當時拉住首被告曾祥欣，及推開次被告劉錫豪，或者可結束這場「玩笑」。他再指自己幫忙處理屍體及逃去台灣「好戇居」。

警員其後問他是否願意幫手重組案件，張回答願意，其稱願向所有人交代，包括死者家屬。

3名男被告曾祥欣(29歲)、劉錫豪(24歲)、張善恒(26歲)，被控於2016年3月4日在荃灣灰窰角街DAN6的工廈單位內，謀殺男子張萬里（28歲，下稱：張）。此外，3名被告承認1項阻止合法埋葬屍體罪。

案件編號：HCCC459/2016