【石棺藏屍案】次被告指另外兩被告下手　注射酒精「等佢死快啲」

荃灣Dan6工廈石棺藏屍案今(25日)於高等法院續審，播放案中次被告劉錫豪被捕後的錄影會面 。他指自已「無份隊死佢(死者張萬里)」，案發時是第三被告張善恒先掩著死者的口。死者原本尚有氣息，但首被告曾祥欣向死者注射酒精，更稱：「打酒精落去，等佢死得快啲」。

警長黎俊業供稱，2016年4月12日他與李貴榮、其他同事到台灣陪同三名被告回港，並在飛機降落香港機場後正式拘捕三人；次被告劉錫豪當時曾向他說：「係張善恆（第三被告）箍住張萬里，打左針之後就死左啦。我淨係負責埋屍咋，我無份隊死佢」。

警誡下稱：「我無份隊死佢」

次被告在錄影會面稱，於2016年3月4日早上，他因鼻敏感發作而在單位下層休息，第三被告則與死者在下層傾談，惟他看不到二人在做甚麼。

期間，他聽到有推撞和硬物墮地的聲響，第三被告此時大叫：「喂，幫拖呀。」他聽到後醒一醒，見第三被告左手穿過張腋下，並掩著死者的口，右手則接著死者的後頸。死者當時大叫：「喂喂喂，做咩呀！」第三被告之後再拉著死者衝向他，兩人一同跌在地上。他之後「暈一暈」，見到第三被告半跪在死者身上，另一隻手則戴上勞工手套掩著張的口，再用一塊由首被告曾祥欣早已預備、染有哥羅芳的布蓋著死者口鼻，死者發出抽搐聲，之後第三被告便向曾大叫「搞掂啦，落嚟啦。」

指首被告向死者注射酒精

次被告稱，他伸手摸者死者的頸，查看他有沒有脈搏，和拿鏡測試，確認死者未死。他之後見到首被告戴上手術手套，向死者注射酒精，其中兩針打腳、兩針打腿以下，之後首被告及第三被告開始游說：「我哋𠵱家同一條船，有乜嘢所謂，有乜嘢分別，都係要搞掂佢，你估到時如果有乜嘢事，查到上嚟，你唔會一齊死咩？」，而首被告又指「打酒精落去，等佢死得快啲。」次被告解釋，他認為其餘兩名被告本身只為求財，但當時事情已經不可挽回，當時放過死者反而會更危險，為一了百了，其餘兩名被告就要求他一同殺掉死者。

事後，首被告又在死者的手提袋找到歐米茄手錶證書及住所鎖匙等財物。當時首被告告訴他：「呢個人屋企有一千萬現金喺夾萬，得閒上去擸埋佢。呢個仆×咁×醒嘅，開個暗格喺袋度，搞到我差啲搵唔到。」

首被告形容，「小草」何菱瑜(圖)與首被告曾祥欣關係特殊。(資料圖片)

形容小草與首被告關係特殊 常被誤會係男女朋友

此外，他指首被告與「小草」何菱瑜關係特殊，「係養父同養女，去到邊都要走埋一齊，常被誤會係男女朋友」。他形容「小草」超級瘦削，「胸平屁股都平，我覺得唔健康」。

次被告續稱，三名被告用木板和水泥造成石棺藏屍，由曾經到各處查看可以埋藏石棺的地點，但因發現石棺難以搬運而作罷。三人繼而試圖鑿開石棺並拿出屍體，但再次失敗後，眾人便開始商量潛逃，並最終選擇到台灣。眾人曾考慮將沒涉案的「小草」留在香港，但首被告害怕她會亂說話，因此將她一同帶到台灣。三人並將涉案的部份證物，如手套、錘子等丟到大廈垃圾桶裡。

3名被告曾祥欣(29歲)、劉錫豪(24歲)、張善恒(26歲)，被控於2016年3月4日在荃灣DAN6的工廈單位內，謀殺男子張萬里（28歲）。此外，3名被告承認1項阻止合法埋葬屍體罪。

案件編號： HCCC 459/2016