【逃犯條例】坊間促林鄭辭去校監　楊潤雄：看不到討論需要

反修例風波持續接近五個月，行政長官林鄭月娥屢被批評處理是次風波失當，香港大學畢業生議會日前更通過議案，要求行政長官林鄭月娥辭去校監一職。 立法會教育事務委員會今日（1日）會議上，教育局局長楊潤雄，被立法會議員朱凱廸提到此事。楊潤雄稱，十年多前曾就此事進行檢討，當時各大學均認為可由行政長官繼續擔任校監，重申大學持者分不只有畢業生，亦有其他人士，暫時見不到有需要再作討論。

教育局局長楊潤雄表示，十年多前曾就特首校監必然制進行檢討，暫見不到有需要再作討論。（資料圖片）

另有建制派議員認為，近月社會動亂與部份老師個人道德及專業操守問題有關，質疑有老師煽動學生或在課堂上宣揚其政治立場，要求教育局跟進。

而立法會議員黃碧雲其後發言時表示，大家可批評年輕人，但建制派議員不應將反修例問題歸咎於教育問題。她指出，是次是「大人做錯嘢、議員做錯嘢......政府強權無公理，最需要負責任的特首、保安局局長及律政司都沒出來問責，反而指責為香港未來民主自由及公義付出的年輕人？」她期望香港教育能訓練學生明辨是非，願意挺身而出，而非將內地教育搬到香港實施。

楊潤雄：議員應提醒學生不應參加非法或暴力行動

楊潤雄回應時表示，在《基本法》下，教育屬香港內部事務；但再次呼籲不論黨派議員，應提醒學生不應參加非法或暴力行動；他亦重申，教育局會認真、嚴謹及全面地處理有關教師的投訴，為公平需花時間調查，以保障專業教師免受不必要的調查及遣責。

而教育局常任秘書長楊何蓓茵回應說，在現行教育條例下，教育局可取消教師的註冊或不為他們註冊，而常任秘書長並無權力處理教師專業失德問題；但她稱，現時處理並非只在「死刑」及「無嘢做」之間。教育局可讉責老師，並要求其任教學校進行監察及跟進。



葉建源：建制派議員應思考不同年紀市民上街原因

此外，陳凱欣直言，政府有做得不好的地方，亦有官員表現很差，但提醒學生及年輕人，不值得將自己前途放上，可以其他和平方式表達訴求，要求泛民議員別再鼓吹學生到前線作違法行動。



教育界立法會議員葉建源亦呼籲同學遠離衝突現場及和平表達，但認為建制派議員應發揮監測者角色，思考為何這樣多不同年紀的市民都要走上街頭，直言若非政府做錯一系列決定、警方多次使用過度武力，亦不會導致此場面。