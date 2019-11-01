【逃犯條例】港大生到校長府不見張翔　膠馬雪糕桶堵出入口

反修例風波持續，有香港大學學生早前發起聯署，促校長張翔譴責警方濫用暴力，並承諾不許警方入校園範圍搜捕等，最終獲逾3000人簽名支持。但張翔透過電郵回應表示反對任何一方、任何形式的暴力，並稱願意向學生提供支援。守護港大聯署小組早前宣布行動升級，並於今日（1日）中午12時，前往校長辦公室與校長直接展開對話。 而張翔今早，(11月1 日)再向全校學生發電郵，稱期望本月內舉行一場師生論壇，「一起探尋前路」，又稱同學要與他傾談，「不需要最後通牒」。 校方後來由 副校長(教學)何立仁與在場學生對話。他並沒有正面回應對話會的細節，僅指校方正安排對話會，惟對話會的時間、地點仍尚未確定；他又希望學生理解，校長張翔十分忙碌，但校方在月內會進行對話會。對話結束後，有學生於校長室樓層四處張貼海報文宣。

穿黑衣學生將大量物品堆放在港大校長府外大閘上。（黃偉倫攝）

【15:07】學生將欄杆、雪糕筒、竹枝等掛在校長府外的大閘。閘外另有垃圾筒、小巴站牌。

大約中午12時10分，港大鈕魯詩樓外有約20名身穿黑衣、戴黑口罩的人士聚集。（黃偉倫攝）

守護港大聯署小組早前宣布，校方在周四晚上7時前沒有進一步的回應，將會在今日（1日）中午12時，一同前往校長辦公室與校長直接展開對話。

大約中午12時10分，就記者現場所見，港大鈕魯詩樓外有約20名身穿黑衣、戴黑口罩的人士聚集。其後，有發起行動的男學生表示，稍後會到校長室外靜坐，表達訴求。他續指，並非要求校長作政治表態，但認為如校長希望關愛學生，應以行動表示，對話會亦要訂下主題。

下午12時半，港大學生事務長梁若芊與學生聯絡，學生表示希望到校長室外表達訴求，惟校方代表指校長室外狹窄，於是讓同學先到校長室外觀察環境，再考慮作下一步行動。惟約10分鐘後， 約有40、50名學生準備到校長室外靜坐及朗讀聲明。發起行動的學生表示，希望校方今日可交代對話會的詳情。

香港大學副校長何立仁（右）到場接信。（黃偉倫攝）

學生於校長室外靜坐及朗讀聲明

下午約1時，約50名學生到校長室樓層靜坐及朗讀聲明。發起行動的 「藍同學」要求，校方於下午2時之前，正面確實對話會流程，並回應早前聯署的另外三項訴求，即要求校方譴責警暴、防止警方到校園搜捕，及支援被捕學生。他強調，同學不會因校方沉默而停止爭取訴求。

「藍同學」之後又稱，會於2時半離開現場，當宣布行動結束後，如同學有其他行動，他不會參與，但亦不會阻止。

副校長(教學)何立仁教授和在場學生對話。（黃偉倫攝）

副校長(教學)何立仁教授在接信後與在場學生對話。他並沒有正面回應對話會的細節，僅指校方正安排對話會，惟對話會的時間、地點仍尚未確定。而對於其餘3大訴求，何指可以再對話會中討論。何又希望學生理解校長張翔十分忙碌，但校方在月內會進行對話會。何又指，在支援學生方面，校方亦有不同支援，而學生發展及資源中心（Ceders）的工作亦做得很好。對話會中，有學生表示擔心有警員進入到校園內，校方能否保證學生安全，何立仁指該問題亦可以再對話會中討論。

而在對話結束後，有學生於校長室樓層四處張貼海報文宣。

而在對話結束後，有學生於校長室樓層四處張貼海報文宣。（黃偉倫攝）

發起人藍同學指，感受不到校方的誠意。（黃偉倫攝）

在結束與副校長何立仁的對話後，發起人藍同學指，感受不到校方的誠意，又相信經過今次行動後，若校方繼續用現時態度回應學生訴求，學生會繼續抗爭。藍同學重申，校長張翔應公布對話會實際日期，對話會中亦應討論學生所提出的憂慮，而並不是再「遊花園」。

而在靜坐結束後，再有同學發起到校長府抗議， 有身穿黑衣、戴口罩的學生，去到校長府外塗鴉及張貼海報文宣。