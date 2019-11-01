4反黑警涉設局扮掃賭檔　換走器材兼安排假賭客　案將轉區院審

荃灣反黑組警員疑夥同非法賭場人員設局扮掃蕩，涉事先換走真正的「打魚機」並安排假賭客。事件遭臥底警員揭發，O記去年拘捕5名警務人員及2名男子，日前起訴4名警員及1名男子一項串謀妨害司法公正罪。案件今（1日）於西九龍裁判法院提堂，被告暫毋須答辯，裁判官將案件押後至本月29日，以待控方準備轉交區域法院的文件。眾被告獲准保釋。

首被告趙廣林。(林樂兒攝)

被告包括4警及1無業男

5名被告依次為警務人員趙廣林（54歲）、賴福康（48歲）、傅裕文（36歲）、張子健（28歲），及報稱無業的男子陳少寶（39歲）。他們共同被控一項串謀妨害司法公正罪。

控罪指，他們於2018年5月2日至7月10日期間，連同王偉軍和一名叫Eddy的人串謀妨害司法公正，即協調及安排同年6月22日在荃灣德豐工業中心1座25樓2514室執行事先佈局好的掃蕩行動。

涉安排4人扮賭客

控罪又提到，被告們涉在行動前安排藏起該處的非法賭博工具；促致把原本不在該單位的物品放在該處；安排4名人士假裝賭客；促致編製涉及該處的多份書面調查報告，而明知該等報告的內容不準確或罔顧其準確性。

4名警務人員續准以原有的1千元保釋，被告陳少寶無業漢則獲准以5千元保釋，期間不得離港及接觸證人，並須每周報到一次及居於報稱住址。據了解，陳負責在賭場「睇場」，而涉案的王偉軍疑是O記臥底警員的「保家」，該名叫Eddy的男子則涉嫌安排假賭客。

案件編號：WKCC4127/2019