男警疑訛稱患病向女網友騙財　又稱轉職要戴勞力士再騙　案件提堂

25歲男警員涉嫌向一名女網友聲稱腦內有血塊需醫藥費，又聲稱要還按揭及汽車貸款等，騙取女網友約9.5萬元，之後又疑向女網友稱轉職任倫敦金銷售員，需要戴6萬元勞力士手錶並要求女網友先代付款並會稍後分期還款，其後疑亦曾遊說女網友不要向廉正公署舉報。廉署日前控告該警員欺詐等罪，案件今（18日）在西九龍法院提堂，辯方要求押後答辯，以便與控方商討案情，裁判官把案押後至下月9日再提訊，被告准以3千元保釋，期間不得接觸控方證人。

被告張永亭被控3項欺詐及頸妨礙司法公正罪，在西九龍法院提堂。(資料圖片)

被告張永亭，25歲，報稱警員，被控3項欺詐罪及一項妨礙司法公正罪。

欺詐罪指他涉嫌於2015年7月18日至2016年12月10日期間，向女事主李美媚訛稱需籌錢還按揭及汽車貸款，又稱其腦部有血塊，需錢作醫院費，意圖欺騙事主分20筆款項借他9.55萬元。

另外，被告亦被指於2017年3月17日，向女事主聲稱已離開警隊，並任倫敦金交易員，叫事主買6.2萬勞力士錶給他，並稱會每月還款2至3千元予事主。

被告又被指於去年7月26日叫事主不要向廉署投訴涉及他的指控。

案件編號：WKCC3683/2019