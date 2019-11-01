【警方記者會】警四大理由突封蘭桂坊　高級警司：協會同意　

大批市民昨晚（31日）萬聖節前夕，前往蘭桂坊慶祝，惟持續近五個月的反修例示威未息，警方嚴陣以待，最終在晚上7時45分公布封鎖蘭桂坊，只准離開、不能進入。警方今日（1日）下午4時舉行例行記者會，港島總區高級警司（行動）吳樂俊在會上解釋，因四個理由決定封鎖計劃，當中一個是為數500人的未批准遊行的隊伍，當時正由維園逼近蘭桂坊，「呢班人嘅組成會唔會有暴力人士，我哋唔清楚」，加上情報又顯示有人疑以汽油彈襲警，因此向蘭桂坊協會提出封街，以確保萬聖節公共安全，避免重演人踩人慘劇，獲協會同意。

萬聖節亦是8.31事件兩個月，有人戴上了自製的「太子站面具」。（鄭子峰攝）

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警察公共關係科總警司謝振中、警察公共關係科高級警司（媒體聯絡及傳訊）江永祥、有組織罪案及三合會調查科高級警司李桂華、港島總區高級警司（行動）吳樂俊及行動部高級警司汪威遜，聯同消防處副消防總長（新界北）郭柏超今日（1日）會見傳媒。

吳樂俊在會上強調，萬聖節前以至昨晚，均一直與蘭桂坊協會保持溝通。他表示，自6月起，公眾活動的潛在風險都非常高，警方需要確保昨日萬聖節的公共安全，避免慶祝的市民受暴力事件影響，才會決定封閉蘭桂坊，蘭桂坊協會亦同意有關做法。

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稱情報指有人欲使用汽油彈襲警

吳樂俊續解釋指，警方昨晚一直有與蘭桂坊協會保持溝通，惟出現四個情況，故需封蘭桂坊。第一是當時旺角、太子已發生暴力事件；第二，「有一個未經批准遊行，大概為數400至500人，朝住蘭桂坊方向去，呢班人嘅組成會唔會有暴力人士，我哋唔清楚」；第三，警方亦收到有資訊表示，有人會於蘭桂坊最繁忙情況下，使用汽油彈襲擊警員；最後現場有20至30名戴「V煞」面具的人士叫口號，「我哋亦唔清楚呢班人有冇暴力傾向。

他稱大約在7時20分，將以上事件與蘭桂坊協會溝通，「亦都話畀佢哋聽，喺咁危險時，需要封閉蘭桂坊，唔好再畀人入去，確保所有人安全，協會係同意我哋做法。」

指為免蘭桂坊人踩人慘劇重演

另外，吳樂俊亦在會上提及1990年代蘭桂坊的人踩人慘劇，他表示，若然警方不用嚴謹方式處理，令人踩人事件再次發生，是大家都不願看見。惟會上有記者質疑封閉蘭桂坊是「策略錯誤」，吳樂俊則指警方需要於公眾安全和慶祝節日的自由下取得平衡，而警方就昨晚情況作評估後，認為保障安全比慶祝自由更重要，故作出相關安排。

蘭桂坊慘劇發生於1993年元旦凌晨，多達2萬人聚集倒數，有人噴霧雪花、噴灑飲料等，令路面非常濕滑，再而人群中更有人擲酒樽、焚燒報紙，觸發人踩人事故，釀成21死63傷。政府展開獨立調查，確立警務處在往後的大型節日慶祝地點均採取人群管制措施，蘭桂坊一直人潮單向移動措施。