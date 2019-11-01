【萬聖節】蘭桂坊協會：禁蒙面法挫消費者心理　生意較去年跌5成

昨日（10月31日）萬聖節前夕，有人發起港島面具集會遊行，由銅鑼灣維園遊行至中環蘭桂坊一帶以「慶祝萬聖節」為名反對《禁蒙面法》。警方呼籲當區店舖提早關門到，到晚上8時封鎖蘭桂坊，只准離開而不准進入。警方兩度發射催淚彈清場及多次發射胡椒噴劑，約十人被捕。 蘭桂坊協會總監張素媚今早（1日）接受港台節目《千禧年代》訪問時就形容，「基本上覺得佢哋（遊行人士）和平守秩序」；又指，今年因《禁蒙面法》實施，蘭桂坊內以萬聖節裝扮示人的客人寥寥可數，情況令不少商戶大吃一驚，她認為，消費者心理受法例影響，令市道受影響。她保守估計，昨晚蘭桂坊店舖生意較去年跌5成。 有酒吧東主也致電同一節目指，警方武力驅散的做法不合理，他表示，其店內的外國人見到警方行動，以為是恐怖襲擊，「萬聖節人哋只係停留，冇理由武力驅散人哋……搞到蘭桂坊冇晒氣氛……人哋都冇搗亂……多人都唔得（非法集結）？如果唔多人點做生意？」

張素媚表示，今年因《禁蒙面法》實施，蘭桂坊內以萬聖節裝扮示人的客人寥寥可數，情況令不少商戶大吃一驚，她認為，消費者心理受法例影響，令市道受影響。她保守估計，昨晚蘭桂坊店舖生意較去年跌5成。（資料圖片/歐嘉樂攝）

張素媚表示，昨晚自己在蘭桂坊中心地帶，見到有和平示威人士戴面具、呼喊口號，「基本上非常和平」；而遊行人士及集結在蘭桂坊主要街道，警方則鑑於中環蘭桂坊一帶地理位置斜路多，為公眾安全，怕很多人一時間湧入蘭桂坊，到7點半左右禁止市民進入蘭桂坊，對於警方的安排，張就表示「都了解」。

她又指，昨日的情況，令附近酒吧食肆經營上雪上加霜，因過往萬聖節，都有高消費旅客，但很多預訂的客人昨日都取消訂單，令蘭桂坊出現很多吉舖，「店有開，但裡面好冷清」。她稱，保守估計生意比往年跌五成。

她有提到，昨日警方發射催淚彈後，蘭桂坊氣氛一度緊張，催淚彈氣味也吹到蘭桂坊中心區，令商戶為保障顧客，決定提早關門。

萬聖節打扮顧客寥寥可數 外國遊客受驚

被問及禁蒙面法後，萬聖節受到的影響時，她表示，「我個人感覺萬聖節過往好開心，很多人打扮，街頭有小商戶幫遊客化妝」，但法例實施後，「我見到有萬聖節打扮嘅人寥寥可數，許多商戶大吃一驚，很多都是沒有萬聖節打扮的客人飲酒消遣。」她認為，法例對消費者心理有影響，絕對影響市道。

她有指，港鐵提早收車，對蘭桂坊店舖影響也相當大。

在中環開夜店的陳先生則表示，昨晚警方行動嚇到店內的外國遊客，令人以為是恐怖襲擊，他又說，「人哋冇破壞店舖，只係聚集……冇理由武力驅散人哋……你都要知道人哋嚟嘅目的。」

他指，警方「搞到蘭桂坊冇晒氣氛」，質疑為何中環、灣仔可以有人群聚集飲酒消遣，唯獨不能入蘭桂坊，「係咪警方畀番錢我哋（商戶）先？」

他又指，警方放催淚彈後，為了立刻讓客人離開，沒有收錢。他又說，「人哋冇搗亂，有冇破壞店舖？有冇（向店舖）丟石油氣彈？多人都唔得？如果唔多人生意點做？」