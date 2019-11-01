三警證供記錄不全　妨礙司法公正罪成　指控方證據存疑上訴求翻案

三名警員在處理一宗藏毒案時，被指在未有向疑犯搜身下，訛稱在疑犯褲袋搜出毒品，事後被裁定妨礙司法公正罪成，被判入獄10星期。3警不服裁決，今(1日)在高等法院提出上訴，並指搜身說法存在疑點，亦認為原審裁判官未有考慮整案的背景及經過，認為定罪不穩固，法官押後裁決。

首被告男警鄧文祖（左）、次被告女警李軒賴（中）、第三被告男警長伍肇龍（右）全被裁定一項作出向並意圖妨礙司法公正罪成。（呂樂謙攝）

三名上訴人：男警鄧文祖（34歲）、女警李軒賴（31歲）、男警長伍肇龍（44歲）。他們同時就一項作出傾向並意圖妨礙司法公正的行為罪上訴；3人亦就10星期的刑期上訴。

指控方影片未能交代細節

庭上首先播放記錄3名上訴人押送蕭過程的片段；首兩上訴人的代表大律師隨即提出質疑，指警車無可能如錄影片段中33秒內由案發地點回到警署，律師認為原審時控方依賴指控3名上訴人沒有進行搜身的錄影片段頗為模糊，無法確認片中人是否3名上訴人，而姓蕭的疑犯又是否曾交出或拋下毒品等細微動作亦未能清楚交代，認為存在疑點。

非無中生大冤枉疑犯

律師又指，原審裁判官並無完全了解案件的背景和經過，3名上訴人當時有可能見到蕭從褲袋拿出毒品，並不是無中生有冤枉蕭，因此並無意圖去妨礙司法公正。

指上訴人搜身說法非虛

第三上訴人的代表大律師則指，當第三上訴人發現蕭將疑似毒品拋到身後時，曾經輕拍蕭的右褲袋，可見曾經對蕭男搜身的說法非虛。律師又指，原審時控方單憑記事冊屬於第三上訴人，就斷定冊中內容由上訴人書寫並不穩妥；原審裁判官在考慮第三上訴人的犯罪傾向時，並無考慮他在警隊曾獲的多份良好品格證明和獎狀。

事件廣泛報道造成極大壓力

就判刑方面，上訴人指案件審訊過程長達1年多，加上受媒體廣泛報道，對他們造成極大的精神壓力，其中第三上訴人更因此患上肝病、心臟病和胃出血，需要接受手術；再者，三人過往品格良好，求法庭考慮以緩刑處理本案。

筆記內故意刪除細節

律政司代表則表示，雖然片段稍微模糊，但據記錄當時該區只有一隊警員曾進行拘捕，而片中各人的衣著和形態也與各上訴人吻合，因此可以肯定片中人是各上訴人。律政司代表同意原審裁判官指，上訴人身為警員，明知警方和律政司會信納其記錄，並用作檢控基礎，但仍在花槽搜出的毒品寫成在蕭身上搜出，又故意略去蕭曾把毒品拋到花槽等的細節，明顯地有意圖妨礙司法公正。

警員犯案多判監

律政司代表又稱，警員在執法過程中犯法多判以即時監禁，以緩刑處理並無先例可循，即時第三被告需要接受手術，仍可以由懲教署安排醫院處理。

法官聽罷雙方陳詞，將案件押後，將擇日頒布書面判詞。

案件編號: HCMA 119/2019