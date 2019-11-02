聖保羅書院中一簡介4000人出席　預留十叩門位　面試無政治題

反修例風波下，有部分直資名校（如協恩中學、聖保祿學校）受社會情况或交通問題影響，決定停辦中一入學講座。而一向深受家長歡迎的中西區直資男校聖保羅書院，則決定如期在今日（2日）舉辦中一收生簡介會。而場所更由往年的兩場增至三場，吸引接近4,000名家長及學生到場出席。

校長源廸恩簡介了學校歷史、辦學宗旨及校園生活等。（鄧穎琳攝）

反修例風波下，有部分直資名校，如協恩中學、聖保祿學校均受社會情况或交通問題影響，停辦中一入學講座。而一向深受家長歡迎的聖保羅書院，則決定如期在今日舉辦中一入學簡介會。

聖保羅書院早前在網上開放預約登記，約一星期3,900名額便已爆滿，每場簡介會可容納約1,300名家長及學生出席，較往年的兩場、合共約2,200個名額多。

首場簡介會在今日早上約9時開始，校長源廸恩先簡介學校歷史、辦學宗旨及校園生活等；之後交由負責學與教的副校長袁經恒講解學校的教學及課外活動等。

袁指出，學校會因應情況調整不同科目的教學內容，如在初中的綜合科學科加入更多做實驗元素，以及計劃加強下學年加強學生的英文寫作及說話能力。他又指，學生會創立數十年，有完善校友網絡，而校內有多達60個學會，包括拉花、行山、交通學會等，供同學選擇。

與去年一樣，學校將提供180個中一學額，扣除預留給小學部的學生約80個學額後，會有100個自行收生學額。據知，2017年校方收到約1,200份申請表，平均每12個人爭一學額；而2018年去年收到逾1,609份申請表，當中挑選100人，即競爭升至每16個爭一學額。

專責收生程序的副校長鍾王婉霞表示，即日至12月9日接受申請，申請人須交身份證及小五成績表副本，而課外活動最多只接受兩張證書，申請人操行需達乙級或以上。她稱，校方沒指明學生要校長推薦信才可報名。申請人可以網上或紙本作出申請，惟紙本須自行列印及親自到校遞交。



明年2月22日進行中英文面試

校方定於明年2月22日進中英文面試，英文屬個人面試，廣東話則包括個人及小組面試。鍾王婉霞稱，面試主要著重同學的語文及思維分析力，以及會否耐心及認真聆聽他人說話。她提醒，學生應有自信，與老師有眼神接觸。她稱，若學生獲面試機會，可申請以普通話面試，校方會盡力安排。

收生準則方面，校方表示，教育局統計的小學呈分試成績佔60%；英語及廣東話面試佔30%；操行、課外活動、獎項、與學校聯繫等則佔10%，如若申請人的哥哥現為聖保羅書院學生，申請人已可全取該10%。校方會在明年3月23日公布收生結果。

聖保羅書院早前在網上開放預約登記，約一星期3,900名額便已爆滿。（鄧穎琳攝）

預留十個叩門位

聖保羅書院屬直資學校，須邀交學費，學校宣布2020/21學年的學費維持在40,400元。由於直資學校不參加中一統一派位，收生不受地域及校網限制，而該校今年會預留約十個叩門位，供學童在明年中一放榜後報讀，派位未如理想者可把握最後機會，在明年7月7至8日向學校申請，合適者可獲即時面試機會，成功者可即時獲學位。

校長源廸恩稱，非離地或困難問題，「不會有政治題」，着重中英溝通及語文能力，希望學生有好奇心、會尊重他人。他強調校方有教無類，會因材施教，亦會因應有需要同學家庭狀況提供學費減免。