【11.2交通消息】中環站出口被縱火後關閉　銅鑼灣站出口火光熊熊

反修例風波持續，再有人於今日（2日）發起在維園舉行集會。港鐵表示，今日港鐵各線（機場快線除外）、輕鐵及港鐵巴士服務將於晚上10時結束。而機場快線自下午5時起只提供香港站至機場站來回服務，不停九龍站、青衣站及博覽館站。 港鐵晚上6時25分宣布，中環站B出入口內被人投擲燃燒彈，車站需要關閉，荃灣線及港島線列車不停中環站。 九巴宣布，因應港島區最新交通情況，共有25條路線暫停服務，並於入境事務大樓、堅拿道西及灣仔北巴士總站設立特別巴士站；新巴城巴則指，現有41條路線暫停服務，67條路線須改道行駛。

銅鑼灣站B出口被縱火，自動灑水器啟動，警鐘響起。（梁鵬威攝）

【21:00】港鐵銅鑼灣站B出口被縱火，自動灑水器啟動，警鐘響起。

+ 11 + 10 + 9

【19:50】新巴城巴宣布，41條路線暫停服務，包括2X, 4X, 5B, 5X, 6X, 8, 8H, 8P, 11, 12, 12A, 12M, 13, 15C, 18P, 23, 25, 25A, 26, 27, 37A, 40M, 63, 70, 75, 90, 97, 99, 103, 110, 112, 260, 641, 671, 680X, 789, 796P, H1, H2, W1, X15；67條路線須改道行駛，包括1, 2, 2A, 4, 6, 7, 8X, 10, 15, 15B, 18X, 19, 30X, 37B, 38, 40, 41A, 42, 71, 72, 72A, 76, 77, 81, 85, 88R, 90B, 91, 96, 101, 102, 104, 106, 107, 109, 111, 113, 115, 116, 117, 170, 182, 307, 592, 601, 619, 680, 681, 690, 720, 722, 780, 788, 905, 914, 930, 930X, 948, 962B, 962X, 967, 969, A11, A12, A21, E11, E11A。

【19:30】新巴城巴表示，有46條路線暫停服務，包括2X, 4X, 5B, 5X, 6X, 8, 8H, 8P, 11, 12, 12A, 12M, 13, 15C, 18P, 23, 25, 25A, 26, 27, 37A, 40M, 63, 70, 75, 90, 97, 99, 102, 103, 106, 110, 112, 116, 118, 260, 590, 641, 671, 680X, 789, 796P, H1, H2, W1, X15；64條路線需改道行駛，包括1, 2, 2A, 4, 6, 7, 8X, 10, 15, 15B, 18X, 19, 30X, 37B, 38, 40, 41A, 42, 71, 72, 72A, 76, 77, 81, 85, 88R, 90B, 91, 96, 101, 104, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 170, 182, 307, 592, 601, 619, 680, 681, 690, 720, 722, 780, 788, 905, 914, 930, 930X, 948, 962B, 962X, 967, 969, A11, A12, A21, E11, E11A。



【19:30】港鐵表示，因應政府及香港機場管理局要求，香港站的市區預辦登機服務即時暫停，而九龍站的市區預辦登機服務，亦已在早前在下午5時暫停服務。至於機場快綫列車服務方面，仍然會維持來往香港站至機場站，約每10分鐘一班車，不停九龍站、青衣站、博覽館站。

【19:10】九巴宣布，因應港島區市通情況，九巴共有25條路線暫停服務，並於入境事務大樓、堅拿道西及灣仔北巴士總站設立特別巴士站。

告士打道(近入境事務大樓)站：



104：往紅隧口、旺角

堅拿道西站：



101：往紅隧口、九龍城、觀塘

102：往紅隧口、旺角、長沙灣、美孚

106：往紅隧口、紅磡、九龍城、黃大仙

111：往紅隧口、九龍城、彩虹、坪石

112：往紅隧口、旺角、蘇屋邨

115：往紅隧口、紅磡、九龍城碼頭

116：往紅隧口、九龍城、慈雲山

170：往紅隧口、九龍塘、沙田

灣仔北巴士總站：



960：往屯門公路轉車站、屯門市廣場、良景、建生

968：往大欖隧道轉車站、元朗



其他港島區及九龍區服務改動如下：

暫停服務

103, 108, 109, 110, 113, 117, 182, 203C, 208, 307, 373, 603, 641, 671, 673, 680X, 681, 681P, 905 914, 934, 935, 936, 948, 978

改道行駛

1, 1A, 2, 5, 5C, 6, 7, 8, 8A, 8P, 9, 12, 13X, 14X, 26, 28, 35A, 35X, 41A, 81C, 87D, 98D, 101, 102, 106, 111, 112, 115, 116, 170, 213X, 215X, 219X, 224X, 234X, 260X, 268B, 269B, 270A, 271, 280X, 281A, 296D, 601, 619, 680, 690, 960, 961, 968

【19:00】運輸署宣布，因港島道路狀況，下列路段現暫時受阻／封閉：



-告士打道(往中環方向)(不能左轉入波斯富街)

-怡和街(來回方向)

-百德新街

-記利佐治街

-京士頓街

-邊寧頓街(不能左轉入怡和街)

-天樂里(不能轉入軒尼詩道)

-堅拿道東(跑馬地方向)(只可以南行去黃泥涌道)

-禮頓道(摩利臣山方向)(只可以左轉入黃泥涌道)

-高士威道(來回方向)

-軒尼斯道(來回方向)(介乎波斯富街至分域街)

-堅拿道西(往灣仔方向)

-東區走廊(往中環方向)(不能轉入維園道、興發街以及告士打道)

-西區海底隧道(石塘咀方向出口)

-中環及灣仔繞道隧道(往灣仔方向)(灣仔北出口)

-皇后大道東(介乎司徒拔道至金鐘道)

-莊士敦道(來回方向)

-耀星街(來回方向)

-民照街(來回方向)

-龍和道(來回方向)

-干諾道中(來回方向)(介乎紅棉路至林士街)

-德輔道中(來回方向)(介乎林士街至金鐘道)

-英皇道(中環方向)(介乎北角道至高士威道)

港鐵中環站D2出口外小巷一角有人縱火，並冒出濃煙。（黃金棋攝）

【18:30】新巴城巴宣布，共有52條路線暫停服務，包括2X, 4X, 5B, 5X, 6X, 8, 8H, 8P, 11, 12, 12A, 12M, 13, 15C, 18P, 23, 25, 25A, 26, 27, 37A, 38, 40M, 42, 63, 70, 72, 72A, 75, 90, 96, 97, 99, 102, 103, 106, 110, 112, 116, 118, 260, 590, 592, 641, 671, 680X, 789, 796P, H1, H2, W1, X15；58條路線需改道行駛，包括1, 2, 2A, 4, 6, 7, 8X, 10, 15, 15B, 18X, 19, 30X, 37B, 40, 41A, 71, 76, 77, 81, 85, 88R, 90B, 91, 101, 104, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 170, 182, 307, 601, 619, 680, 681, 690, 720, 722, 780, 788, 905, 914, 930, 930X, 948, 962B, 962X, 967, 969, A11, A12, A21, E11, E11A。而新巴 82M 號線今日提供服務至下午 10 時正。



【18:30】九巴宣布，共有22條路線暫停服務，並於入境事務大樓、堅拿道西及灣仔北臨時巴士總站設立特別巴士站。

告士打道(近入境事務大樓)站：

101：往紅隧口、九龍城、觀塘

104：往紅隧口、旺角

111：往紅隧口、九龍城、彩虹、坪石

115：往紅隧口、紅磡、九龍城碼頭

堅拿道西站：

112：往紅隧口、旺角、蘇屋邨

116：往紅隧口、九龍城、慈雲山

170：往紅隧口、九龍塘、沙田

灣仔北臨時巴士總站：

960：往西隧口、屯門公路轉車站、屯門市廣場、良景、建生

968：往西隧口、大欖隧道轉車站、元朗

其他港島區及九龍區服務改動如下：

暫停服務

103, 108, 109, 110, 113, 117, 182, 307, 373, 603, 641, 671, 673, 680X, 681, 681P, 914, 934, 935, 936, 948, 978



改道行駛

1, 1A, 2, 5, 5C, 6, 7, 8, 8A, 8P, 9, 12, 13X, 14X, 26, 28, 35A, 35X, 41A, 81C, 87D, 98D, 101, 102, 106, 111, 112, 115, 116, 170, 203C, 208, 213X, 215X, 219X, 224X, 234X, 260X, 268B, 269B, 270A, 271, 280X, 281A, 296D, 601, 619, 680, 690, 905, 960, 961, 968

【18:25】港鐵宣布，由於中環站B出入口內剛被人投擲燃燒彈，為保障乘客及員工安全，車站需要緊急疏散，車站需要關閉，荃灣線及港鐵線列車不停中環站。

而早前中環站C出入口、德輔道中以及畢打街干諾道中附近的港鐵站出入口亦被縱火，有示威者於現場燃燒雜物、竹枝及水馬。

消防員抵達港鐵中環站多個出入口並撲熜火種。（黃金棋攝）

【18:07】運輸署宣布，因港島道路狀況，下列路段現暫時受阻／封閉：



-告士打道(往中環方向)(不能左轉入波斯富街)

-怡和街(來回方向)

-百德新街

-記利佐治街

-京士頓街

-邊寧頓街(不能左轉入怡和街)

-天樂里(不能轉入軒尼詩道)

-堅拿道東(跑馬地方向)(只可以南行去黃泥涌道)

-禮頓道(摩利臣山方向)(只可以左轉入黃泥涌道)

-高士威道(來回方向)

-軒尼斯道(來回方向)(介乎波斯富街至分域街)

-堅拿道西(往灣仔方向)

-東區走廊(往中環方向)(不能轉入維園道、興發街以及告士打道)

-西區海底隧道(石塘咀方向出口)

-中環及灣仔繞道隧道(往灣仔方向)(灣仔北出口)

-皇后大道東(介乎司徒拔道至金鐘道)

-莊士敦道(來回方向)

港鐵灣仔站A1出口現時關閉。（梁煥敏攝）

【17:45】九巴宣布，共16條路線暫停服務，並於告士打道(近入境事務大樓)站及干諾道中(近砵甸乍街)巴士站設立特別巴士站。

104：入境事務大樓站往紅隧口、旺角

182：入境事務大樓站往紅隧口、九龍塘、沙田

601：入境事務大樓站往東隧口、藍田、觀塘、秀茂坪

619：入境事務大樓站往東隧口、藍田、觀塘、樂華、順利

680：入境事務大樓站往東隧口、沙田、馬鞍山

690：入境事務大樓站往東隧口、藍田、將軍澳

905：砵甸乍街站往西隧口、奧運站、旺角、長沙灣、荔枝角

960：砵甸乍街站往西隧口、屯門公路轉車站、屯門市廣場、良景、建生

961：砵甸乍街站往西隧口、屯門公路轉車站、豐景園、友愛、屯門站、山景

968：砵甸乍街站往西隧口、大欖隧道轉車站、元朗

978：砵甸乍街站往西隧口、大欖隧道轉車站、上水、粉嶺

其他港島區及九龍區服務改動如下：

暫停服務

103, 108, 110, 117, 307, 603, 641, 673, 680X, 681, 681P, 914, 934, 935, 936, 948

改道行駛 (九龍區路線)

1, 1A, 2, 5, 5C, 6, 7, 8, 8A, 8P, 9, 12, 13X, 14X, 26, 28, 35A, 35X, 41A, 81C, 87D, 98D, 203C, 208, 213X, 215X, 219X, 224X, 234X, 260X, 268B, 269B, 270A, 271, 280X, 281A, 296D

改道行駛 (過海隧道路線)

102/106

港島方向：不停告士打道維園至銀幕街各站

九龍方向：維持正常

112/116

港島方向：不停南洋酒店至銀幕街各站，加停銅鑼灣避風塘站

九龍方向：不停清風街至堅拿道東各站，加停堅拿道西站

170

港島方向：維持正常

九龍方向：不停摩理臣山道(近立德里)至興發街各站，加停堅拿道西站

182

港島方向：不停循道衛理大廈至中環街市各站，加停干諾道中(皇后像廣場、砵甸乍街、租庇利街及林士街)站

九龍方向：不停皇后像廣場至堅拿道西各站，加停大會堂及入境事務大樓站

601

以大會堂作臨時總站。

港島方向：不停清風街至金鐘站各站，加停清風街天橋、百德新街、舊灣仔警署、分域街、皇后像廣場及大會堂站

九龍方向：不停金鐘站至銀幕街各站，加停大會堂、香港演藝學院、入境事務大樓及永興街站

619

港島方向：維持正常

九龍方向：不停皇后像廣場至銀幕街各站，加停大會堂及入境事務大樓站

671

港島方向：維持正常

九龍方向：不停摩理臣山道(近立德里)至銀幕街各站，加停摩理臣山道(近禮頓道)及永興街站

680

以大會堂作臨時總站。

港島方向：不停清風街至金鐘站各站，加停清風街天橋、百德新街、舊灣仔警署、分域街、皇后像廣場及大會堂站

九龍方向：不停金鐘站至銀幕街各站，加停大會堂、香港演藝學院、入境事務大樓及永興街站

690

港島方向：不停海富中心站

九龍方向：不停皇后像廣場至銀幕街各站，加停大會堂及入境事務大樓站

905

港島方向：不停政府總部至香港會議展覽中心各站，加停香港演藝學院站

九龍方向：不停菲林明道至利源東街各站，加停砵典乍街站

960/961

港島方向：不停力寶中心至菲林明道各站，加停香港演藝學院及入境事務大樓站

九龍方向：不停菲林明道至利源東街各站，加停中環廣場、瑞安中心及砵典乍街站

968

港島方向：不停力寶中心至維多利亞公園各站，加停香港演藝學院、入境事務大樓及銅鑼灣避風塘站

九龍方向：不停中央圖書館至匯豐總行各站，加停中華遊樂會、景隆街、舊灣仔警署、分域街及砵典乍街站

978

港島方向：不停政府總部至香港會議展覽中心各站，加停香港演藝學院站

九龍方向：不停菲林明道至利源東街各站，加停中環廣場、瑞安中心及砵典乍街站

【17:20】九巴宣布，共有14條路線暫停服務，九巴於入境事務大樓站設立特別巴士站。

104：紅隧口、旺角

182：紅隧口、九龍塘、沙田

307：東隧口、大埔

601：東隧口、藍田、觀塘、秀茂坪

603：東隧口、油塘、藍田

619：東隧口、藍田、觀塘、樂華、順利

673：東隧口、粉嶺、上水

680：東隧口、沙田、馬鞍山

681：東隧口、馬鞍山

690：東隧口、藍田、將軍澳

其他港島區及九龍區服務改動如下：

暫停服務：

103, 108, 110, 117, 203C, 208, 641, 680X, 681P, 914, 934, 935, 936, 948

改道行駛 (過海隧道路線)：

102/106

港島方向：不停告士打道維園至銀幕街各站

九龍方向：維持正常

112/116

港島方向：不停南洋酒店至銀幕街各站，加停銅鑼灣避風塘站

九龍方向：不停清風街至堅拿道東各站，加停堅拿道西站

170

港島方向：維持正常

九龍方向：不停摩理臣山道(近立德里)至興發街各站，加停堅拿道西站

182

港島方向：不停循道衛理大廈至中環街市各站，加停干諾道中(皇后像廣場、砵甸乍街、租庇利街及林士街)站

九龍方向：不停皇后像廣場至堅拿道西各站，加停大會堂及入境事務大樓站

307

港島方向：不停海富中心至利源東街各站，加砵甸乍街站

九龍方向：不停告士打道維園站

601

以大會堂作臨時總站。

港島方向：不停清風街至金鐘站各站，加停清風街天橋、百德新街、舊灣仔警署、分域街、皇后像廣場及大會堂站

九龍方向：不停金鐘站至銀幕街各站，加停大會堂、香港演藝學院、入境事務大樓及永興街站

603

港島方向：維持正常

九龍方向：不停皇后像廣場至維多利亞公園各站，加停大會堂及入境事務大樓站

619

港島方向：維持正常

九龍方向：不停皇后像廣場至銀幕街各站，加停大會堂及入境事務大樓站

671

港島方向：維持正常

九龍方向：不停摩理臣山道(近立德里)至銀幕街各站，加停摩理臣山道(近禮頓道)及永興街站

673

港島方向：不停清風街至海富中心各站，加停百德新街及內告士打道(近杜老誌道)站

九龍方向：不停皇后像廣場至維多利亞公園各站，加停大會堂及入境事務大樓站

680

以大會堂作臨時總站。

港島方向：不停清風街至金鐘站各站，加停清風街天橋、百德新街、舊灣仔警署、分域街、皇后像廣場及大會堂站

九龍方向：不停金鐘站至銀幕街各站，加停大會堂、香港演藝學院、入境事務大樓及永興街站

681

港島方向：不停循道衛理大廈至畢打街各站，加停皇后像廣場站

九龍方向：不停金鐘站至維多利亞公園各站，加停入境事務大樓站

690

港島方向：不停海富中心站

九龍方向：不停皇后像廣場至銀幕街各站，加停大會堂及入境事務大樓站

905

港島方向：不停政府總部至香港會議展覽中心各站，加停香港演藝學院站

九龍方向：不停菲林明道至利源東街各站，加停砵典乍街站

960/961

港島方向：不停力寶中心至菲林明道各站，加停香港演藝學院及入境事務大樓站

九龍方向：不停菲林明道至利源東街各站，加停中環廣場、瑞安中心及砵典乍街站

968

港島方向：不停力寶中心至維多利亞公園各站，加停香港演藝學院、入境事務大樓及銅鑼灣避風塘站

九龍方向：不停中央圖書館至匯豐總行各站，加停中華遊樂會、景隆街、舊灣仔警署、分域街及砵典乍街站

978

港島方向：不停政府總部至香港會議展覽中心各站，加停香港演藝學院站

九龍方向：不停菲林明道至利源東街各站，加停中環廣場、瑞安中心及砵典乍街站

改道行駛 (九龍區路線)：

1, 1A, 2, 5, 5C, 6, 7, 8, 8A, 8P, 9, 12, 13X, 14X, 26, 28, 35A, 35X, 41A, 81C, 87D, 98D, 213X, 215X, 219X, 224X, 234X, 260X, 268B, 269B, 270A, 271, 280X, 281A, 296D

【17:20】新巴城巴宣布，有38條路線暫停服務，包括2X, 5B, 5X, 8, 8H, 8P, 11, 12, 12A, 12M, 13, 15C, 18P, 23, 25, 25A, 26, 27, 40M, 63, 99, 102, 103, 106, 110, 112, 116, 118, 260, 590, 641, 671, 680X, 789, H1, H2, W1, X15；66條路線需改道行駛，包括1, 2, 2A, 6, 6X, 7, 8X, 10, 15, 15B, 18X, 19, 37A, 37B, 38, 40, 41A, 42, 70, 71, 72, 72A, 75, 76, 77, 81, 85, 88R, 90, 90B, 96, 97, 101, 104, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 170, 182, 307, 592, 601, 619, 680, 681, 690, 720, 722, 780, 788, 905, 914, 930, 930X, 948, 962B, 962X, 967, 969, A11, A12, E11, E11A。

另外，新巴82M線今日提供服務至下午10時正；城巴 B5 號線今日由港珠澳大橋香港口岸及欣澳開出的尾班車時間，分别為下午10時15分及10時30分。

【17:00】九巴宣布，有10條線暫停服務及20條路線改道，九巴於入境事務大樓站設立特別巴士站，安排多條路線途經該站前往九龍及新界各區。

104：紅隧口、旺角

182：紅隧口、九龍塘、沙田

307：東隧口、大埔

601：東隧口、藍田、觀塘、秀茂坪

603：東隧口、油塘、藍田

619：東隧口、藍田、觀塘、樂華、順利

673：東隧口、粉嶺、上水

680：東隧口、沙田、馬鞍山

681：東隧口、馬鞍山

690：東隧口、藍田、將軍澳

其他服務改動如下：

暫停服務

103, 108, 110, 117, 641, 914, 934, 935, 936, 948

改道行駛

102/106

港島方向：不停告士打道維園至銀幕街各站

九龍方向：維持正常

112/116

港島方向：不停南洋酒店至銀幕街各站，加停銅鑼灣避風塘站

九龍方向：不停清風街至堅拿道東各站，加停堅拿道西站

170

港島方向：維持正常

九龍方向：不停摩理臣山道(近立德里)至興發街各站，加停堅拿道西站

182

港島方向：不停循道衛理大廈至中環街市各站，加停干諾道中(皇后像廣場、砵甸乍街、租庇利街及林士街)站

九龍方向：不停皇后像廣場至堅拿道西各站，加停大會堂及入境事務大樓站

307

港島方向：不停海富中心至利源東街各站，加砵甸乍街站

九龍方向：不停告士打道維園站

601

以大會堂作臨時總站。

港島方向：不停清風街至金鐘站各站，加停清風街天橋、百德新街、舊灣仔警署、分域街、皇后像廣場及大會堂站

九龍方向：不停金鐘站至銀幕街各站，加停大會堂、香港演藝學院、入境事務大樓及永興街站

603

港島方向：維持正常

九龍方向：不停皇后像廣場至維多利亞公園各站，加停大會堂及入境事務大樓站

619

港島方向：維持正常

九龍方向：不停皇后像廣場至銀幕街各站，加停大會堂及入境事務大樓站

671

港島方向：維持正常

九龍方向：不停摩理臣山道(近立德里)至銀幕街各站，加停摩理臣山道(近禮頓道)及永興街站

673

港島方向：不停清風街至海富中心各站，加停百德新街及內告士打道(近杜老誌道)站

九龍方向：不停皇后像廣場至維多利亞公園各站，加停大會堂及入境事務大樓站

680

以大會堂作臨時總站。

港島方向：不停清風街至金鐘站各站，加停清風街天橋、百德新街、舊灣仔警署、分域街、皇后像廣場及大會堂站

九龍方向：不停金鐘站至銀幕街各站，加停大會堂、香港演藝學院、入境事務大樓及永興街站

681

港島方向：不停循道衛理大廈至畢打街各站，加停皇后像廣場站

九龍方向：不停金鐘站至維多利亞公園各站，加停入境事務大樓站

690

港島方向：不停海富中心站

九龍方向：不停皇后像廣場至銀幕街各站，加停大會堂及入境事務大樓站

905

港島方向：不停政府總部至香港會議展覽中心各站，加停香港演藝學院站

九龍方向：不停菲林明道至利源東街各站，加停砵典乍街站

960/961

港島方向：不停力寶中心至菲林明道各站，加停香港演藝學院及入境事務大樓站

九龍方向：不停菲林明道至利源東街各站，加停中環廣場、瑞安中心及砵典乍街站

968

港島方向：不停力寶中心至維多利亞公園各站，加停香港演藝學院、入境事務大樓及銅鑼灣避風塘站

九龍方向：不停中央圖書館至匯豐總行各站，加停中華遊樂會、景隆街、舊灣仔警署、分域街及砵典乍街站

978

港島方向：不停政府總部至香港會議展覽中心各站，加停香港演藝學院站

九龍方向：不停菲林明道至利源東街各站，加停中環廣場、瑞安中心及砵典乍街站



【16:50】新巴城巴宣布，39條路線暫停服務，包括2X, 5B, 5X, 8, 8H, 8P, 11, 12, 12A, 12M, 13, 15C, 18P, 23, 25, 25A, 26, 27, 40M, 63, 81, 99, 102, 103, 106, 110, 112, 116, 118, 260, 590, 641, 671, 680X, 789, H1, H2, W1, X15；62條路線需改道行駛，包括1, 2, 2A, 6, 6X, 7, 8X, 10, 15, 15B, 18X, 19, 37A, 37B, 38, 40, 42, 70, 71, 72, 72A, 75, 76, 77, 88R, 90, 90B, 96, 97, 101, 104, 107, 109, 111, 113, 115 , 117, 170, 182, 307, 592, 601, 619, 680, 681, 690, 720, 722, 780, 788, 905, 914, 930, 930X, 948, 962B, 962X, 967, 969, A11, E11, E11A。

【16:35】新巴城巴宣布，39條路線暫停服務，包括2X, 5B, 5X, 8, 8H, 8P, 11, 12, 12A, 12M, 13, 15C, 18P, 23, 25, 25A, 26, 27, 40M, 63, 81, 99, 102, 103, 106, 110, 112, 116, 118, 260, 590, 641, 671, 680X, 789, H1, H2, W1, X15；57條路線需改道行駛，包括1, 2, 2A, 6, 6X, 8X, 10, 15, 15B, 19, 37A, 37B, 38, 40, 42, 70, 72, 72A, 75, 76, 77, 88R, 90, 90B, 96, 97, 101, 104, 109, 111, 113, 115 , 117, 170, 182, 307, 592, 601, 619, 680, 681, 690, 720, 722, 780, 905, 914, 930, 930X, 948, 962B, 962X, 967, 969, A11, E11, E11A。

【16:20】九巴宣布，因應港島區交通情況，共有1條路線暫停服務及26條路線改道。



暫停服務

914

改道行駛

102/106

港島方向：不停告士打道維園至銀幕街各站

九龍方向：維持正常

103

港島方向：不停美利道站

九龍方向：維持正常

108

港島方向：不停景隆街至聖保祿醫院各站，加停永興街及銅鑼灣道(近中華遊樂會) 站

九龍方向：不停摩頓臺至堅拿道東各站，加停告士打道(近景隆街)、堅拿道西站

112/116

港島方向：不停南洋酒店至銀幕街各站，加停銅鑼灣避風塘站

九龍方向：不停清風街至堅拿道東各站，加停堅拿道西站

117

港島方向：不停利舞臺廣場及體育道站

九龍方向：維持正常

170

港島方向：維持正常

九龍方向：不停摩理臣山道(近立德里)至興發街各站，加停堅拿道西站

182

港島方向：不停循道衛理大廈至中環街市各站，加停干諾道中(皇后像廣場、砵甸乍街、租庇利街及林士街)站

九龍方向：不停皇后像廣場至堅拿道西各站，加停大會堂及入境事務大樓站

307

港島方向：不停海富中心至利源東街各站，加砵甸乍街站

九龍方向：不停告士打道維園站

601

以大會堂作臨時總站。

港島方向：不停清風街至金鐘站各站，加停清風街天橋、百德新街、舊灣仔警署、分域街、皇后像廣場及大會堂站

九龍方向：不停金鐘站至銀幕街各站，加停大會堂、香港演藝學院、入境事務大樓及永興街站

603

港島方向：維持正常

九龍方向：不停皇后像廣場至維多利亞公園各站，加停大會堂及入境事務大樓站

619

港島方向：維持正常

九龍方向：不停皇后像廣場至銀幕街各站，加停大會堂及入境事務大樓站

671

港島方向：維持正常

九龍方向：不停摩理臣山道(近立德里)至銀幕街各站，加停摩理臣山道(近禮頓道)及永興街站

673

港島方向：不停清風街至海富中心各站，加停百德新街及內告士打道(近杜老誌道)站

九龍方向：不停皇后像廣場至維多利亞公園各站，加停大會堂及入境事務大樓站

680

以大會堂作臨時總站。

港島方向：不停清風街至金鐘站各站，加停清風街天橋、百德新街、舊灣仔警署、分域街、皇后像廣場及大會堂站

九龍方向：不停金鐘站至銀幕街各站，加停大會堂、香港演藝學院、入境事務大樓及永興街站

681

港島方向：不停循道衛理大廈至畢打街各站，加停皇后像廣場站

九龍方向：不停金鐘站至維多利亞公園各站，加停入境事務大樓站

690

港島方向：不停海富中心站

九龍方向：不停皇后像廣場至銀幕街各站，加停大會堂及入境事務大樓站

905

港島方向：不停政府總部至香港會議展覽中心各站，加停香港演藝學院站

九龍方向：不停菲林明道至利源東街各站，加停砵典乍街站

934

以灣仔北作臨時總站。

港島方向：維持正常

九龍方向：不停菲林明道至匯豐總行各站，加停灣仔北臨時總站、灣仔碼頭、中環廣場、瑞安中心及砵典乍街站

936

以灣仔北作臨時總站。

港島方向：維持正常

九龍方向：不停棉花路總站至置地廣場各站，加停灣仔北臨時總站、灣仔碼頭、中環廣場、瑞安中心及砵典乍街站

948

以灣仔北作臨時總站。

港島方向：不停力寶中心至銅鑼灣天后總站各站，加停香港演藝學院、入境事務大樓、灣仔北臨時總站站

九龍方向：不停銅鑼灣天后總站至利源東街各站，加停灣仔北臨時總站、景隆街、舊灣仔警署、分域街及砵典乍街站

960/961

港島方向：不停力寶中心至菲林明道各站，加停香港演藝學院及入境事務大樓站

九龍方向：不停菲林明道至利源東街各站，加停中環廣場、瑞安中心及砵典乍街站

968

港島方向：不停力寶中心至維多利亞公園各站，加停香港演藝學院、入境事務大樓及銅鑼灣避風塘站

九龍方向：不停中央圖書館至匯豐總行各站，加停中華遊樂會、景隆街、舊灣仔警署、分域街及砵典乍街站

978

港島方向：不停政府總部至香港會議展覽中心各站，加停香港演藝學院站

九龍方向：不停菲林明道至利源東街各站，加停中環廣場、瑞安中心及砵典乍街站



【16:18】運輸署宣布，因港島的道路狀況，下列路段現暫時受阻／封閉：



-告士打道(往中環方向)不能左轉入波斯富街

-怡和街(來回方向)

-百德新街

-記利佐治街

-京士頓街

-邊寧頓街(不能左轉入怡和街)

-天樂里(不能轉入軒尼詩道)

-堅拿道東(跑馬地方向)(只可以南行去黃泥涌道)

-禮頓道(摩利臣山方向)(只可以左轉入黃泥涌道)

-高士威道(來回方向)

-軒尼斯道(來回方向)(介乎波斯富街至史釗域道)

【15:40】港鐵天后站開始實施人流管制，職員呼籲乘客使用B出口離開車站，不要使用A出口。

【16:30】九巴宣布，共有2條路線暫停及25條路線改道。





暫停服務

108, 914

改道行駛

102/106

港島方向：不停告士打道維園至銀幕街各站

九龍方向：維持正常

103

港島方向：不停美利道站

九龍方向：維持正常

112/116

港島方向：不停南洋酒店至銀幕街各站，加停銅鑼灣避風塘站

九龍方向：不停清風街至堅拿道東各站，加停堅拿道西站

117

港島方向：不停利舞臺廣場及體育道站

九龍方向：維持正常

170

港島方向：維持正常

九龍方向：不停摩理臣山道(近立德里)至興發街各站，加停堅拿道西站

182

港島方向：不停循道衛理大廈至中環街市各站，加停干諾道中(皇后像廣場、砵甸乍街、租庇利街及林士街)站

九龍方向：不停皇后像廣場至堅拿道西各站，加停大會堂及入境事務大樓站

307

港島方向：不停海富中心至利源東街各站，加砵甸乍街站

九龍方向：不停告士打道維園站

601

以大會堂作臨時總站。

港島方向：不停清風街至金鐘站各站，加停清風街天橋、百德新街、舊灣仔警署、分域街、皇后像廣場及大會堂站

九龍方向：不停金鐘站至銀幕街各站，加停大會堂、香港演藝學院、入境事務大樓及永興街站

603

港島方向：維持正常

九龍方向：不停皇后像廣場至維多利亞公園各站，加停大會堂及入境事務大樓站

619

港島方向：維持正常

九龍方向：不停皇后像廣場至銀幕街各站，加停大會堂及入境事務大樓站

671

港島方向：維持正常

九龍方向：不停摩理臣山道(近立德里)至銀幕街各站，加停摩理臣山道(近禮頓道)及永興街站

673

港島方向：不停清風街至海富中心各站，加停百德新街及內告士打道(近杜老誌道)站

九龍方向：不停皇后像廣場至維多利亞公園各站，加停大會堂及入境事務大樓站

680

以大會堂作臨時總站。

港島方向：不停清風街至金鐘站各站，加停清風街天橋、百德新街、舊灣仔警署、分域街、皇后像廣場及大會堂站

九龍方向：不停金鐘站至銀幕街各站，加停大會堂、香港演藝學院、入境事務大樓及永興街站

681

港島方向：不停循道衛理大廈至畢打街各站，加停皇后像廣場站

九龍方向：不停金鐘站至維多利亞公園各站，加停入境事務大樓站

690

港島方向：不停海富中心站

九龍方向：不停皇后像廣場至銀幕街各站，加停大會堂及入境事務大樓站

905

港島方向：不停政府總部至香港會議展覽中心各站，加停香港演藝學院站

九龍方向：不停菲林明道至利源東街各站，加停砵典乍街站

934

以灣仔北作臨時總站。

港島方向：維持正常

九龍方向：不停菲林明道至匯豐總行各站，加停灣仔北臨時總站、灣仔碼頭、中環廣場、瑞安中心及砵典乍街站

936

以灣仔北作臨時總站。

港島方向：維持正常

九龍方向：不停棉花路總站至置地廣場各站，加停灣仔北臨時總站、灣仔碼頭、中環廣場、瑞安中心及砵典乍街站

948

以灣仔北作臨時總站。

港島方向：不停力寶中心至銅鑼灣天后總站各站，加停香港演藝學院、入境事務大樓、灣仔北臨時總站站

九龍方向：不停銅鑼灣天后總站至利源東街各站，加停灣仔北臨時總站、景隆街、舊灣仔警署、分域街及砵典乍街站

960/961

港島方向：不停力寶中心至菲林明道各站，加停香港演藝學院及入境事務大樓站

九龍方向：不停菲林明道至利源東街各站，加停中環廣場、瑞安中心及砵典乍街站

968

港島方向：不停力寶中心至維多利亞公園各站，加停香港演藝學院、入境事務大樓及銅鑼灣避風塘站

九龍方向：不停中央圖書館至匯豐總行各站，加停中華遊樂會、景隆街、舊灣仔警署、分域街及砵典乍街站

978

港島方向：不停政府總部至香港會議展覽中心各站，加停香港演藝學院站

九龍方向：不停菲林明道至利源東街各站，加停中環廣場、瑞安中心及砵典乍街站

【15:39】運輸署宣布，因香港島道路狀況，下列路段現暫時受阻／封閉：



-告士打道(往中環方向)不能左轉入波斯富街

-怡和街(來回方向)

-百德新街

-記利佐治街

-京士頓街

-邊寧頓街(不能左轉入怡和街)

-天樂里(不能轉入軒尼詩道)

-堅拿道東(跑馬地方向)(只可以南行前往黃泥涌道)

-禮頓道(摩利臣山方向)(只可以左轉入黃泥涌道)

大批穿上黑衣並戴上口罩的市民於維園聚集。（余俊亮攝）

【15:54】現場所見，港鐵灣仔站A1出口關閉，並貼上告示提醒乘客使用其他出入口。

【15:40】新巴城巴宣布，有1條路線W1暫停服務，86條路線須改道行駛，包括：1, 2, 2A, 2X, 5B, 5X, 6, 6X, 8, 8H, 8P, 8X, 10, 11, 12, 12A, 12M, 13, 15, 15B, 19, 23, 25, 25A, 26, 37A, 37B, 38, 40, 40M, 42, 63, 70, 72, 72A, 75, 76, 77, 81, 88R, 90, 90B, 96, 97, 101, 102, 103, 104, 106, 109, 111, 112, 113, 115, 116, 117, 170, 182, 260, 307, 592, 601, 619, 671, 680, 681, 690, 720, 722, 780, 789, 905, 914, 930, 930X, 948, 962B, 962X, 967, 969, A11, E11, E11A, H1, H2, X15。



【15:20】九巴宣布，因應港島區最新交通情況，共有16條路線改道：

路線改道

103

港島方向：不停美利道站

九龍方向：維持正常

108

港島方向：不停景隆街至利舞臺廣場各站

九龍方向：不停怡和街至堅拿道東各站，加停堅拿道西站

112/116

港島方向：維持正常

九龍方向：不停怡和街至堅拿道東各站，加停堅拿道西站

117

港島方向：不停景隆街及體育道站

九龍方向：維持正常

170

港島方向：維持正常

九龍方向：不停摩理臣山道(近立德里)至興發街各站，加停堅拿道西站

671

港島方向：維持正常

九龍方向：不停摩理臣山道(近立德里)至百德新街各站，加停堅拿道西站

673

港島方向：不停清風街至海富中心各站，加停百德新街、伊利莎伯大廈、杜老誌道及內告士打道(近柯布連道)站

九龍方向：維持正常

690

港島方向：不停海富中心站

九龍方向：維持正常

905/960/961/978

港島方向：維持正常

九龍方向：不停菲林明道至利源東街各站，加停中環廣場、瑞安中心、砵典乍街站

914

港島方向：維持正常

九龍方向：不停摩頓臺至利源東街各站，加停景隆街、舊灣仔警署、分域街及砵典乍街站

948/968

港島方向：維持正常

九龍方向：不停中央圖書館至匯豐總行各站，加停景隆街、舊灣仔警署、分域街及砵典乍街站

港鐵灣仔站部分出口現時關閉。（梁煥敏攝）

【15:00】九巴宣布，因應港島區交通情況，九巴以下路線因應實際情況作出改道安排，部分班次或會在中途站停止服務：

乘客可以堅拿道西站乘坐紅隧及東隧路線107/108/109/112/113/116/117/171/182/671前往九龍及新界各區。

【14:40】港鐵灣仔站C出口關閉，且往C出口的通道設封鎖線，附近範圍亦有張貼告示，提醒乘客C出口暫時關閉並使用其他出入口。

​

【14:39】運輸署宣布，介乎書局街及上環（西港城）總站之間來回線的電車服務暫停。

港鐵銅鑼灣站內有多名職員駐守。（莊恭南攝）

【13:05】銅鑼灣港鐵站內暫時平靜，有多名身穿黃衣及黑衣的職員在站內主要電梯及閘機口駐守。

港鐵宣布，機場快線下午5時起，只來回香港至機場站。（資料圖片）

港鐵：晚上10時收車

考慮到周末晚上的風險較平日高，經與相關政府部門進行風險評估後，港鐵各線（機場快線除外）、輕鐵及港鐵巴士服務將於晚上10時結束。

車站的無障礙設施也可能受到嚴重破壞而暫停使用，請事先聯絡車站職員查詢。

港鐵繼續評估風險狀況，並有可能因應風險增加或再有鐵路設施被破壞而縮短服務時間。

機場快線：下午5時只來回香港站至機場站

機場快線現提供來往香港站、九龍站、青衣站、機場站及博覽館站的列車服務。

而因應機管局及政府要求，下午5時起至尾班車，機場快線只提供香港站至機場站來回服務，不停九龍站、青衣站及博覽館站。

港鐵職員聯同機管局人員將於香港站檢查乘客的機票及旅遊證件。請為行程預留充裕時間。

九龍站市區預辦登機服務下午4時起暫停，香港站市區預辦登機服務正常，截止時間為航班起飛前90分鐘。

高鐵西九龍站：部分出入口關閉

運輸署表示，高鐵香港西九龍站的部分出入口暫時關閉，高速鐵路服務則維持正常。