【逃犯條例】泛民128候選人擬周六維園聚會　各據一方談論政綱

《逃犯條例》修訂及警方被指濫權濫暴所引發的示威浪潮持續。由民間發起、原定明日（2日）在維園舉行的「求援國際 堅守自治」集會，早前遭警方反對。而百多名區議會選舉候選人則宣布，積極考慮根據《選舉條例》第12(5)條，於同日、同一地點，下午3時正，在維多利亞公園中央草坪發起選舉聚會。聚會發起人下午舉行記者招待會，交代詳情。 原本申請同一地點集會不被批准的劉頴匡也有出席，他表示，目前128名民主派候選人積極考慮在維多利亞公園草地舉行聚會，他指，各候選人會各自搞聚會，他自己作為選民很有興趣了解各區候選人政見，而候選人對於集會自由被收窄，也有自己意見，各位選民將有機會了解各候選人的政綱。

百多名區議會選舉候選人宣布，積極考慮根據《選舉條例》第12(5)條，於維多利亞公園中央草坪發起選舉聚會。（資料圖片/盧翊銘攝）

發起聚會的候選人表示，明日的聚會，會在維園草坪不同位置，分別有各候選人主持進行。而每個聚會歡迎不多於50名支持者出席，毋須通知警方。

屯門三聖區的區議會候選人巫堃泰表示，早前屯門出現不明氣體洩露事件，許多居民希望查問發生何事，因為多人被警方捕，警察又肆意進入私人屋苑大肆搜捕，批評此舉是侮辱居民尊嚴。他形容，目前的政府是警察政府，而候選人的責任就是搞聚會，又警告警方不要再製造矛盾，阻撓聚會。他說，參與公共事務，不止是自己的選區，如參加者發現自己選區候選人的聚會額滿，可到其他區候選人聚會去了解不同候選人的政見。

九龍城樂民選區候選人林正軒則指出，維多利亞公園遊行集會，是香港最溫和的行動，如警方仍要用不反對通知書禁止，未來無論元旦遊行、六四晚會或7.1遊行，都有機會被禁止，令香港的集會自由，與大陸無異。他強調，今日一百多位候選人舉行小型活動，是希望全港民主派候選人都出現在維園搞聚會，他希望在不同的聚會上都見到自由。他又呼籲，不要只顧選舉，不顧抗爭，要選舉、抗爭並行。

其後候選人高呼「解散警隊、刻不容緩」、「香港人反抗」、「時代革命光復香港」等口號。

屯門三聖選區候選人還有屬建制派的新民黨蘇炤成。九龍城樂民選區的候選人，則還有報稱獨立的建制派候選人楊永杰。