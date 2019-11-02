【逃犯條例】起底投訴升百倍　黃繼兒冀私隱公署擴權可發禁制令

反修例風波至今5個月，網上「起底」時有發生。個人資料私隱專員黃繼兒今在港台節目《香港家書》表示，過去逾4個月，公署接獲涉及「起底」及網上欺凌的投訴、巡查個案比往年有過百倍增長，由過去每年幾十宗，升至3,373宗。 他指，截止上月29日，已95次去信涉事的14個網上平台，要求移除1,639條違法連結，當中一個平台出現超過1,000條「起底」連結，佔總連結64%。而部份網站曾停止運作，但其後以其他地區的域名「借屍還魂」，最終肯移除的連結只佔整體12%、有127條。

黃繼兒指，部分「起底」網站曾停止運作，但其後以其他地區的域名「借屍還魂」，最終肯移除的連結只佔整體12%。（資料圖片 / 高仲明攝）

個案涉警員、官員、示威者

對於法院日前頒布臨時禁制令，禁止任何人非法披露警員及其家人的個人資料，黃繼兒表示，公署接獲的投訴及經巡查發現的個案中，有33%涉及警員及其家人，佔各受影響界別最多，其次有官員、議員、示威者及師生等。

他指，有人認為私隱專員是「無牙老虎」，在這「起底」風潮中，他希望《私隱條例》可加強及修訂某些條文，「給我多鑲幾隻牙」，例如擁有法律地位向法庭申請臨時禁制令，盡快遏止對「起底」受害者造成傷害的行為，及公署可直接發出禁制命令，飭令社交平台或網站移除及停止上載涉及「起底」的內容及帖文，並要求相關社交平台提供發布「起底」信息者的個人資料等。

他強調，公署會不偏不倚、一視同仁、公平公正地處理每宗個案，合法和法律面前人人平等是「法治」基本要素，也是公眾的期望和香港成功的基石。他又提到，相當理解年輕人的想法，惟暴力從來都不是在現行建制內，爭取任何權利的合法工具。