【逃犯條例】黃繼兒：網絡起底已「武器化」　需以合法途逕遏止

反修例風波持續不斷，有警員、市民及示威者相繼被「起底」，個人資料遭披露。律政司司長及警務處處長於前日（25日）入稟要求法庭頒令禁止任何人非法披露警員及其家人的個人資料，當中包括住址、社交媒體帳號及照片等。 個人資料私隱專員黃繼兒今日（27日）表示，因案件已進入司法程序，故不多作評論，但他認為申請臨時禁制令用以守護公眾利益，私隱專員的權力是由《個人資料私隱條例》賦予作監管刑事行為，兩者作用有分別。黃繼兒指，公署接獲約2370宗涉「起底」的投訴，其中700宗關於警務人員，他形容網絡起底已變得「武器化」，國際間同伴對此亦感驚奇。

黃繼兒指，公署接獲約2370宗涉「起底」的投訴，其中700宗關於警務人員，他形容網絡起底已變得「武器化」。（資料圖片/洪嘉徽攝）

黃繼兒出席無綫節目《講清講楚》時表示，申請禁制令的原告為律政司司長及警務處處長，律政司司長的角色是守護公眾利益；警務處處長則代表警隊，與公署的權力不同，認為禁制令是涉及公共纏擾，公署則是保障個人資料。

對於禁制令為何未有涵蓋所有被「起底」人士，黃繼兒指難以揣測原因，但認為或因警員佔整體被「起底」的數目最多。至於餘下七成遭「起底」人士，他表示，希望能支持或代被「起底」人士提出申請，如經修例，由私隱專員公署獨立發出禁制式命令，或協助受助人向法庭申請禁制式命令。

黃繼兒：13個「起底」平台 只有2個在港 其他均在海外

被問到若「起底」平台在境外是否難以處理，黃繼兒說，會嘗試所有合法、合理的途經遏止有關情況。他提及現時暫有13個「起底」平台，只有兩個在香港，其他均在海外。他稱早前出席國際會議時，將香港現時風氣向國際間同伴傾談，對方都覺得驚奇，同意要打擊涉及暴力及仇恨言論。黃繼兒認為，應加強國與國之間的合作，建議跟其他域外管轄區制定雙邊或多邊的互助機制。