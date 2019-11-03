【逃犯條例】張建宗指行政長官及司局長會繼續區訪　掌握社會脈搏

修訂《逃犯條例》引起紛爭至今近5個月仍未平息，政務司司長張建宗在網誌以「銳意處理社會深層次矛盾」為題談及事件，他指，政府熱切期望社會回歸平靜，又指當務之急是停止暴力、恢復秩序；他又談及行政長官和司局長亦會繼續積極進行區訪，走入社區與市民對話，聆聽市民的聲音，掌握社會脈搏。

張建宗指，民生無小事，改善民生是政府施政重點之一；因此今年《施政報告》提出多項新措施，以支援家庭、鼓勵就業、愛護兒童、和保護民康的理念，進一步改善民生；當中不少改善民生措施，是吸納了社會各界及各階層人士的意見，可說是一份由下而上，集思廣益，務實積極及果斷的施政報告。

惟面對社會狀況，張建宗表示，政府矢志處理長期積壓的社會矛盾，從紓緩房屋問題、貧富懸殊、向上流動方面來看，《施政報告》的具體措施是好的開始。

他又指，政府會邀請社會領袖、專家和學者，就社會深層次問題進行獨立研究和檢討，並提出建議。行政長官和司局長亦會繼續積極進行區訪，走入社區與市民對話，聆聽市民的聲音，掌握社會脈搏。

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他指，政府熱切期望社會回歸平靜，解決社會矛盾固然重要，當務之急是停止暴力、恢復秩序；縱然局面嚴峻，政府有信心、決心和能力處理這場風暴，努力修補社會撕裂。