【屯門異味】尹兆堅向保安局提書面質詢　要求張建宗統籌處理

屯門周一（28日）傳出不明氣體造成多人不適，網民連續多晚包圍大興行動機地要求警方交代原因。民主黨立法會議員尹兆堅早前於立法會提出緊急質詢遭拒，尹今日（31日）表示，會向保安局提出書面質詢，故當局必須回答有關問題，他要求政務司司長張建宗統籌不同部門跟進事件。 另外，警方周一晚疑於寶怡花園住宅平台入口自行輸入密碼，進入平台範圍進行搜查。寶怡花園住戶今日表示，會去信向警方表達不滿。

屯門周一傳出不明氣體造成多人不適，網民連續多晚包圍大興行動機地要求警方交代原因。（資料圖片）

尹兆堅今日於商業電台節目《在晴朗的一天出發》中批評，立法會主席梁君彥拒絕緊急質詢要求做法過分，尹又向多個部門提出質詢，包括保安局等，要求解釋不明氣體來源。他又指，至今已最少收到10個個案，指因不明氣體而導致身體出紅疹等。

尹又對政府處理態度感不滿，形容是「無管治靈魂」。他認為，應由張建宗統籌各部門處理事件，並指「佢宜家都無嘢做，最適合做統籌」。

警方周一晚進入寶怡花園住宅平台範圍進行搜查。（資料圖片／陳浩然攝）

警方周一晚於自行進入寶怡花園搜查，該屋苑住戶馬先生於同一個電台節目中質疑即使警方知道密碼，亦不可能在私人屋苑自出自入，應由管理處陪同下才進入屋苑。他又指，會去信警方表達不滿，管理處亦會安排保安於平台花園上看守。

尹兆堅在參選葵青石蔭區議會選舉，對手為民建聯李世隆。