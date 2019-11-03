【11.2集會】新華社昨遭破壞　玻璃散落一地　警保安部今早到場

社會新聞
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反修例示威衝突持續近5個月，昨日（2日）逾百名民主派區議會選舉候選人，稱引用《選舉條例》在維園內舉行每個不多於50人、毋須警方批准的選舉活動，惟由下午開始，演變成多區衝突，更有部分示威者「快閃」破壞位於灣仔的中國官方新聞機構新華通訊社香港分社。

記者今（3日）早重返現場，新華社門口仍有大量玻璃碎，大門幾乎脫落，裡面亦留有紅漆、被燻黑的情況。現場除了有職員清理玻璃碎、雜物，亦有警方保安部成員到場。

今早有不少途人觀看。（黃詠榆攝）

記者今早10時許，到灣仔新華社視察，發現門口多塊玻璃碎裂，留有塗鴉。大門幾乎脫落，大量玻璃碎散落分布在梯間、門外，現場一片狼藉。惟未有任何帆布覆蓋玻璃碎裂位置，只以「雪糕筒」、膠帶設置封鎖線，以警示途人別走前。

由於大門壞掉，職員以卡板遮蓋途人視線。內面仍留有紅色漆彈、被火燻黑的痕跡。大堂保安安坐在內，未見有加派保安於外面看守，亦不時有人進出。

灣仔新華社門口多塊玻璃碎裂，留有塗鴉。（黃詠榆攝）

在10時40分，有職員開始以天拿水抹走油漆，亦有4名職員以掃把掃走玻璃碎，並倒進黑色垃圾袋。問及今日上班安排時，職員婉拒回應。

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較高層的大塊玻璃亦疑現裂痕。（黃詠榆攝）

有職員掃走玻璃碎，倒進黑色垃圾袋。（黃詠榆攝）

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