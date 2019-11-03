【11.2集會】新華社強烈譴責暴徒火燒辦公大樓　促警方嚴肅調查

6月以來的反修例示威，內地官方機構、中資及被指親建制的私人企業受到針對、破壞，一班蒙面黑衣激進示威者周六（2日）下午到灣仔新華社，砸爛地下大堂玻璃外牆，並投擲汽油彈縱火。新華社深夜發表聲明，強烈譴責有人破壞辦公大樓並縱火的行為，「對暴徒的野蠻行徑表示極大憤慨」，呼籲警方嚴肅調查事件。

新華社香港分社遭縱火破壞。（李恩慈攝）

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新華社發言人表示，暴徒打砸位於灣仔的新華社亞太總分社辦公大樓，「破壞安防設施，在大樓正門玻璃牆及外牆上噴塗侮辱性字句，砸毀大門及部分樓層玻璃，向大堂內投擲燃燒彈及油漆彈，並一度進入大堂進行破壞」。

新華社稱對「暴徒的野蠻行徑」表示極大憤慨，予以強烈譴責，希望香港警方嚴肅調查這一事件。

新華社：堅決支持止暴制亂

該發言人表示，新華社是中國的國家通訊社和具有全球影響的世界性通訊社，「黑衣暴徒的行徑再次表明，『止暴制亂、恢復秩序』是香港當前最重要、最緊迫的任務」，「我們堅決支持特區政府和警方依法止暴制亂。我們也相信，這一違法行徑必將受到香港社會各界的譴責。」

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新華社指，在持續約十分鐘的打砸破壞中，大樓二層及三層的部分窗戶也被砸壞。