陳肇始指未來將在哥連臣角、石門及沙嶺提供安放流產胎設施

去年《施政報告》提出，政府會研究如何整全地改善流產胎處理安排，食衞局局長陳肇始今(3日)在網誌表示，政府首個安放流產胎設施位於粉嶺和合石，已經在2019年4月投入服務，名為「永愛園」；未來打算在東區哥連臣角、沙田石門和北區沙嶺提供同類設施；此外，亦有4個私營墳場提供安放流產始服務，亦有一個的申請亦正處理中。

陳肇始表示，政府未來打算在東區哥連臣角、沙田石門和北區沙嶺提供安放流產胎設施位；至於私營墳場方面，至今已有四個私營墳場，即荃灣華人永遠墳場、歌連臣角天主教聖十字架墳場、道風山基督教墳場及哥連臣角香港佛教墳場，提供安放流產胎服務；另外，跑馬地回教墳場提供安放流產胎服務的申請，亦正在處理中。

她又表示，了解有些父母希望把流產胎火化，甚至流產胎在無人領回的情況下仍能得以妥善處理。因此，行政長官在剛公布的《施政報告》中提出，食環署將設置供流產胎專用的火化設施，選址在葵涌火葬場附近。

除了火化設施之外，項目還包括供撒放流產胎骨灰的花園、悼念活動室，以及電子悼念屏幕；她又感謝葵青區議會的支持，食環署和建築署會盡快開展工程，落實計劃。

此外，她又談及綠色殯葬，指截至今年9月，選用綠色殯葬佔死亡人口的比率已超越16%，較去年全年的14.8%為高。

陳肇始亦表示，她已在綠色殯葬中央登記名冊登記，而為提升市民對海上撒灰渡輪服務的認識，食環署於今年4四月至12月期間推出試驗計劃，於每月的最後一個星期六提供名額予市民報名參觀相關服務，並會安排專人作簡介。