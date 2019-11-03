劉怡翔：金融科技公司稱被10銀行拒批貸款　投資基金手續可改善

財經事務及庫務局局長劉怡翔今日（3日）發表網誌，他在文中提及，上周五與28家金融科技初創企業見面，有金融科技公司向他反映，政府在簡化各個計劃申請手續方面仍然有改善空間。他引述，有企業創始人表示，在等候撥款期間，為確保現金周轉而賣出唯一住宅單位和車位，而另一位參與者亦表示曾向10間銀行申請貸款都被拒。

劉怡翔表示，會面參與者分別來自電子支付、區塊鏈應用、保險科技、監管科技、財富管理和網絡安全等不同範疇的金融科技公司，劉表示，相關公司對香港近日一連串的社會事件表示擔憂，但在言談中仍然流露對未來的憧憬。

劉怡翔說，出席者有留意政府支援初創企業的各個計劃，例如政府20億元的創科創投基金，就以配對形式與獲選的私人風險投資基金合作，共同投資香港初創企業。

有與會者提及，開銀行戶口時所遇到的困難，目前各大銀行都要求初創企業提交大量的資料和證明文件，因此他們希望過程可以更方便、更快捷、甚至能夠實現無紙化。

劉怡翔回應指，金管局一直監察銀行的開戶情況，並提醒本地銀行業界在打擊洗錢及恐怖分子資金籌集的同時，也要注意不要為正當企業在獲得銀行服務方面造成障礙，政府會繼續與金管局商討有關初創企業開銀行戶口的事宜。

劉怡翔稱，近年似乎越來越多青年人願意加入初創企業，例如其中一位與會者是從傳統保險公司，轉到虛擬保險公司任職。