劉怡翔﹕未見大規模資金流出　稱社會動盪不影響港元匯率

新加坡金管局局長孟文能接受《彭博》訪問時指出，有少量資從香港流入當地；高盛在早前則指出，在今年6至8月期間，共有30至40億美元資金，由香港流至新加坡。不過財經事務及庫務局局長劉怡翔卻指出，縱使近月本港金管局的數據出現上下浮動，惟整體上資金並無大規模流出香港；又引述新加坡金管局指出，並無太多資金從香港流向當地。

他又指出目前的動盪對港元並無太大影響，港匯一直在7.84附近，強調貨幣制度穩健，金管局亦足夠的貨幣儲備，以買入銀行沽出的港元。

指開設離岸戶口查詢增

劉怡翔指出近月本港就有關開設離岸戶口查詢增加，主要是了解程序，又指出即使已開戶亦未見動用。他慮為香港擁有較多投資機會，相信市民不會隨便將資金調走。

他亦指出金融中心的競爭力與法制﹑監管架構與施政息息相關。近期香港經濟挑戰大，零售業受到較大壓力，政府會持續在海外及大灣區推廣，會利用更多金融科技，提升香港在國際市場的競爭力。

放寬按揭見不到屬好心做壞事

在談及政府宣布放寬按揭保險計劃時，劉怡翔指出有關措施並非為了挽救樓市或推高樓價；反而是在過去一段時間，有不少在職人士均表示首期不足問題，所以研究風險管理後再推出相關措施。

他指出以往樓市熾熱時，會擔心推出相關措施會導致市場更熱，可是今次放寬有提及置業人士需有固定收入，不認為政府是好心做壞事。被問及市民日後會否出現上錯車情況時，則提醒市民要量力而為。至於銀行有否放慢審批按揭步伐，則指出一般而言銀行在臨近年底時，會放慢貸款，這與達到目標不遠有關，惟相信銀行會在新政策推出後，會檢視相關計劃。