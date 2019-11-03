【七區集會】防暴警首入太古城制服多人　警：暴徒破壞美心食肆

港九經過多處昨日（2日）的連場警民衝突後，今日多區仍有示威。有網民發起「東區集氣人鏈日」，在太古城內組成人鏈。下午5時許，太古城中心有近百人聚集，其後築起人鏈，現場人士高唱《願榮光歸香港》。現場人士表示，下午6時有數人曾塗污美心的北京樓及另外兩間食肆，20分鐘後防暴警察進入太古城中心驅散，並使用胡椒噴劑，更一度擎搶指向現場市民，其後制服多人，當中包括一名《立場新聞》的攝影記者。太古城中心商場提早在約7時半關門。 警方其後公布，指太古城內有蒙面暴徒破壞商場內一間餐廳，警方於傍晚6時許到場處理相關罪案及採取拘捕行動。

下午5時許，太古城中心內有近百人聚集，響應人鏈活動，在不同的樓層高呼口號「五大訴求，缺一不可」、「蒙面無罪，立法無理」等，其後現場人士亮起手機燈，高唱《願榮光歸香港》，並於6時開始在二樓圍圈並築起人鏈。

據現場人士表示，下午6時許，有多人曾塗污美心北京樓及另兩間食肆，其後突然有大批警察於一旁進內。

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警制服多人 一度舉槍

人鏈築起未有半小時，突然有大批防暴警察進入太古城中心驅散人群，並制服多人。防暴的行為引來現場人士不滿，不少人指罵警察，期間警員拿出胡椒噴劑指向；有人從樓上投擲雜物，警方一度舉槍。

太古城商場的保安在警員進入後開始鎖門，現場有大批市民包圍保安，質問他們是否有報警，保安搖頭否認，又稱「無人放佢哋入嚟」。防暴警察在6時36分時短暫離開商場，5分鐘內再次進入商場，並再次拘捕多人，不少在場市民十分驚恐，有人當場被嚇哭。

《立場新聞》特約攝影記者被拘捕

現場有多人被警方制服並拘捕，其中包括《立場新聞》的一名攝影記者。《立場新聞》其後在Facebook上確認事件。被拘捕的是《立場新聞》的一名特約攝影記者，被防暴警察鎖上手扣並押入警車帶走，公司強調他被捕時，有配戴記者證，但目前未確定事發經過和原因。翻查現場的短片，該名記者確有佩戴證件，但未有穿着反光衣。

《立場新聞》指該名記者自6月示威浪潮至今，一直代表《立場新聞》在現場採訪﹐表現專業。公司強調記者有權在現場採訪，要求警方交代記者被捕原因，並盡快讓被捕人會晤律師代表，《立場新聞》將為記者提供所需協助。

現場有多人被警方制服並拘捕，其中包括《立場新聞》的一名攝影記者。（黃詠榆攝）

警：蒙面暴徒破壞太古城內餐廳

警方於晚上7時許發布聲明，指下午約五時許開始，一批蒙面示威者在太古城內聚集及高叫口號，秩序大致良好。及後，一批蒙面暴徒在太古城內破壞一間餐廳，警方遂於傍晚6時許，到場處理相關罪案及採取拘捕行動。在聲明中，警方警告蒙面暴徒停止破壞及違法行為，並呼籲示威者保持理性及冷靜，切勿阻礙警方執法。