【太古城血案】男子襲擊三人再咬甩趙家賢耳仔　後遭私了影片曝光

有網民發起今日（3日）在太古城中心人鏈活動，其後警方以有食肆遭破壞入場驅散，現場一度混亂。晚上7時30分，太古城內疑有人因政見不同爆發肢體衝突，一名灰色衫男子突然拿出水果刀襲擊他人，一對姊妹及妹的丈夫都受傷，當中「妹夫」背部大量出血，該區區議員民主黨趙家賢疑被灰衫男咬甩左耳部分耳朵。灰衫男其後被現場人士「私了」，頭破血流。 五人同被送往東區醫院救治。血案過程曝光，當中可見「妹夫」背部大量出血，初時清晨，狀甚辛苦；而疑兇想逃走，後被多人一同捉住，再遭人腳踢私了，倒臥血泊中，但之後起身，衝向人群中「反擊」，結果傷勢更嚴重。

現場至少有五人受傷，當中四人浴血。其中傷者梁女士表示，今日與妹妹及妹夫用完膳，在商場外與一名操普通話的灰衣男爭執，雙方發生口角，灰衣人曾叫「光復台灣」。灰衣男其後從袋中取出一把疑似水果刀的物體，向妹妹與妹夫施襲，她也被不斷拉扯頭髮，混亂中妹妹與妹夫浴血。衝突引起商場內其他人注意，大批黑衣人趕至，將灰衣男「私了」。

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目擊者：突然有人大叫「有刀」

目擊者高太表示，當時灰衣男曾與在場人士發生口角，其後突然聽到有人大叫「有刀」，只見到灰衣男開始襲擊其他人，其後現場便陷入混亂。

另有現場目擊者提供現場短片，片中可見，除灰衣男浴血以外，至少還有三人流血。梁女士的妹夫背部流血不斷，表情痛苦，其後倒在血泊中，一度失去意識倒地；梁女士的妹妹則疑似肩部受傷，亦不斷流血；另外，當區議員、民主黨趙家賢而耳朵也在混亂中被咬甩，部分殘肉掉落在地上；現場尚有一名男子疑受傷。

現場有人拿紙巾、毛巾等幫傷者止血，其後救護車到場將傷者送醫。現場遺落一把水果刀，疑似灰衫男子行凶之兇器。