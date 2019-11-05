樹仁去信警方　要求7日內交代學生被催淚彈擊中受傷事件

一名擔任義務急救員的樹仁大學學生，上周六（2日）在港島區衝突現場疑被警方催淚彈擊中，背部皮膚被燒傷、傷口凹陷。樹仁大學副校監胡懷中今日（5日）去信全體師生，指該名學生目前仍留醫接受治療；並透露校方已在昨日下午（4日）去信警務處處長，要求警方七日內提供一切與事件有關的資料，以釐清事實再作跟進。 校方致函警務處處長的信件中指出，受傷學生除背部外，兩隻手指亦嚴重燒傷。

香港樹仁大學學生會證實受修義務急救員為該校一年級生，對警方在只有記者及示威者現場施放催淚彈，致同學嚴重燒傷一事表達最強烈譴責。（「香港樹仁大學學生會 SYUSU」facebook截圖）

學生會：受傷同學為聖約翰救傷隊員 事發時附近只有記者及急救員

樹仁學生會前日（3日）在Facebook證實，該校一名一年級生上周六（2日）以急救員身分現身示威現場，疑被警方以手擲式催淚彈炸傷後背，事後一度休克，送院治理後證實背部大範圍燒傷。學生會指該名學生持急救證書，亦是聖約翰救傷隊成人隊隊員，當時只進行急救工作，事發時附近只有記者及急救員，質疑警方「無理且近乎針對性的襲擊」，對警方行為予以最強烈譴責。



樹仁大學副校監胡懷中昨日（4日）向全校師生發信表示心痛難過，他今日（5日）再向全校師生發信，指昨日下午已去信警務處長。

樹仁胡懷中：校方關注受傷學生 促警七日內提供所有涉事資料



樹仁副校監胡懷中以樹仁信紙去信警務處處長，信中指據校方所知，涉事同學上周六傍晚6時，在銅鑼灣時代廣場附近執行義務急救工作，期間被催淚彈擊中，導致背部及兩隻手指嚴重燒傷，校方十分關注事件。為釐清事實及作跟進，他要求警方在七天內提供有關今次事件的資料，包括警方拍攝的相片及錄影、警員及涉事人士的口供、警方就事件的調查報告等一切與事件相關的文件或證據。

與昨日信件一樣，胡懷中再次在文末呼籲同學注意自身安全，離開暴力衝突現場，並留意衝突情況，遠離暴力。

【樹仁大學副校監胡懷中11月5日向全體師生發出的信件全文】



致各位同學和老師：

上周六一位同學於港島區的公眾活動中懷疑遭催淚煙彈擊中，身體嚴重燒傷，目前仍然留醫接受治療。

作為教育工作者，關顧學生是我們的天職。校方昨天下午已去信警務處處長，要求處方在七日內提供有關今次事件的一切資料，以釐清事實，作進一步後續跟進。（見附件）

我們在此再次呼籲同學須注意自身安全，留意隨時發生的衝突情況，遠離暴力。

胡懷中

2019年11月5日