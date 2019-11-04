【逃犯條例】逾200屯門董玉娣學生舊生集會　聲援催淚彈擊中舊生

反修例風波持續，屯門保良局董玉娣中學今日（4日）有約200名校友及學生，早上7時30分到校外舉行集會，促請校方回應，以聲援過去周日（2日）港島區爆發衝突期間，一名懷疑遭警手擲式催淚彈擊中的義務急救員（下稱S同學）。校方、學生，並連同舊生於8時40分左右，定在校內操場對話。 有參與集會的舊生黃小姐透露，S同學已蘇醒，能夠說話，並已由律敦治醫院轉往瑪麗醫院留醫。另外，與S同學相熟的L同學在集會中代表S同學發言，他表示S同學曾憧憬成為警察，至721後「唔再相信警察」￼，續言「佢脊髓移位，未來手尾應該好長，可能會影響活動能力」。

屯門保良局董玉娣中學今日（4日）有約200名校友及學生，早上7時30分到校外舉行集會，促請校方回應，以聲援過去周日（2日）港島區爆發衝突期間，一名懷疑遭警手擲式催淚彈擊中日）的義務急救員。（張美華攝）

保良局董玉娣中學部分學生及舊生，共約200人於早上7時許，於學校門外集會，有學生代表發表聲明，並有S同學友人代表發言。他們於中學門外高呼「光復香港，時代革命」、「守護學生安全，譴責警方濫權」等口號，促請校方回應事件。逾70名學生在到達上課時間後，在校外靜坐，學生於8時40分左右，與校方商討後，校方、學生，並連同舊生等在校內操場對話。

舊生黃小姐今日（4日）響應保良局董玉娣中學外舉行的集會，她表示在反修例運動中認識師弟S同學，得悉他於樹仁大學輔導及心理學就讀，亦為聖約翰救傷隊隊員。黃小姐透露他已蘇醒，能夠說話，並已由律敦治醫院轉往瑪麗醫院留醫。

黃小姐續言，雖然與S同學算不上十分相熟，形容他「斯斯文文，但都好有心去支持呢場運動」，亦會在每次活動完結後，在群組中報平安。黃小姐明言「唔想師弟有咩事，所以在報道中見到佢燒傷背脊後，都覺得好心噏」，又謂「佢每次出去真係一心想幫人嘅，唔係好理自己安全」，所以今日想參與集會，聲援師弟。

她又質疑警方投擲催淚彈方向只有記者和義務急救員，為何仍要投擲武器。另外，黃小姐引述S同學指，聖約翰救傷隊曾呼籲急救員在運動中要除下有其標誌的背心，令他不得其解，黃小姐亦質疑聖約翰救傷隊的做法，未能保護其隊員。

+ 2

另外，與S同學相熟的L同學在集會中代表S同學發言，他表示S同學現時背部三級燒傷，其他情況未知，估計「佢脊髓移位，未來手尾應該好長，可能會影響活動能力」。L同學又代表S同學感謝大家關心，並描述S同學周日中彈一刻，「應該係嗰粒催淚彈打咗埋去之後，催淚彈攝咗喺背囊同背脊之間，所以先燒得咁傷」。

L同學續言，S同學曾指在整場反修例活動中「佢最後悔係曾經中意過警察」，他形容S同學從小到大都十分憧憬警察，憧憬其捨己為人、見義勇為的高尚情操。即使經歷過2014年雨傘運動、2016年旺角騷亂後，甚至今年6月12日後，仍十分支持警察，「仍然相信警察有好嘅一面」。

惟當721發生無差別傷人事件後，「就唔再相信警察，覺得警察冇履行到佢哋應該有嘅職責￼￼」，並希望轉為用其他專業知識，即他有興趣學習的急救，成為義務急救員，在反修例運動中，以其他方式幫助他人。惟L同學指，「但係好諷刺地，佢就畀自己曾經最憧憬職業嘅人，炸傷咗自己嘅背部。

同場亦有參與集會，就讀屯門保良局董玉娣中學中五的陳同學，她表示受傷的S同學於2019年於同校畢業。陳同學批評警於周日的驅散行動，「胡亂放催淚彈，然後就中咗佢背脊￼」，又指當時情況只有記者和急救員，因為警方放催淚彈是「濫暴」的表現。她希望校方能夠再次發聲明，譴責警方暴力，保護學生。