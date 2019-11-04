【11.2衝突】五男涉藏士巴拿及噴漆等被控　全部准3千元保釋外出

前天（2日）港島舉行多個集會，下午演變成警民衝突，4名男子在銅鑼灣及灣仔一帶涉管有士巴拿、噴漆等物品，被控一項管有適合作非法用途的工具並意圖非法用途使用罪，案件今（4日）於東區裁判法院提堂，被告毋須答辯。19歲許姓學生仍留醫，案件押後至11月7日再訊；其餘三人分別以3000元現金保釋，期間不得離港及遵守宵禁令，案件分別押至12月30日及下年1月3日再訊，以候警方進一步調查。

被告為16歲王姓學生、顏偉濠（20歲，無業）、許瀧濼（19歲，學生）及吳敬琛（25歲，醫療助理），均被控一項管有適合作非法用途的工具並意圖非法用途使用罪。

控罪指，顏偉濠於今年11月2日，在銅鑼灣堅拿道西10號冠景樓外，管有一適合作非法用途的工具，即兩支士巴拿，意圖作非法用途使用。

吳敬琛於上述日期，在灣仔莊士敦道與蘭杜街交界，管有一適合作非法用途的工具，即一支士巴拿及六角匙，意圖作非法用途使用。

王姓學生於上述日期在灣仔波斯富街67-69號高華樓地下管有一適合作非法用途的工具，即一罐白電油、一支黑色噴漆及一把黑色雨傘，意圖作非法用途使用。

許瀧濼於上述日期，在銅鑼灣新會道及希慎道交界，管有一適合作非法用途的工具，即一罐粉紅色噴漆、一罐黑色噴漆及兩支士巴拿，意圖作非法用途使用。

被告許瀧濼仍然留醫，案件押至11月7日再訊，期間還押警方看管。裁判官錢禮批准三名被告以3000元保釋，期間不得離港、遵守宵禁令及到警署報到。顏偉濠案押至下年1月3日再訊，吳敬琛及王姓學生則押至12月30日再訊，以候警方進一步調查。

案件編號：ESCC2463-6/2019