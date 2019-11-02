【11.2集會】區議會候選人「機場大叔」陳振哲　面部中椒維園被捕

反修例風波持續，今日（2日）有128名區議會選舉候選人在維園中央草坪發起選舉聚會。不過，警方在下午表示聚會是非法集會，並約4時防暴警向維園方向發射多枚催淚彈。其中參選大埔林村谷選區的「機場大叔」陳振哲，以及大埔區候選人文念志，在維園內涉阻擋防暴警讓市民可以撒離，並將其拘捕。其中陳振哲面部被胡椒噴霧射中。

「機場大叔」陳振哲在維園被警方拘捕。（余俊亮攝）

反修例風波持續，今日（2日）有128名區議會選舉候選人在維園中央草坪發起選舉聚會。不過，警方在下午表示聚會是非法集會，並約4時防暴警向維園方向發射多枚催淚彈。其中參選大埔林村谷選區的「機場大叔」陳振哲，以身阻擋防暴警，並向警員表示希望留空間讓市民可以撒離，當時大批市民正往天后方向跑走。不過防暴警繼續向他方向推進，並對他近距離噴射胡椒噴霧，將其拘捕。其他候選人見狀上前包圍防暴警，並起哄高呼「釋放候選人」。

陳振哲是大埔林村谷選區的候選人，該區還有經民聯的陳灶良。

在813由網民發起機場「警察還眼」行動中，一身西裝的陳振哲出現在示威現場，期間他幫忙搬動路障，一度被誤認是機管局職員，當時他稱自己是「市民陳先生」，只希望警察順利離開後就能化解衝突。後來多次的示威活動、以至日前紅磡隧道警察截停巴士搜查市民，他也有出現，表示是希望運用自己的調解員資格，以「和理非」方式保護年輕人。

「機場大叔」陳振哲在維園被警方拘捕。（余俊亮攝）

大埔區頌汀參選人文念志同樣在維園被警方帶走。他的同區還有民建聯譚榮勳參選。

大埔區候選人文念志被帶走。（彭毅詩攝）

另外，藍田選區候選人馮德森亦一度遭防暴警扣查，但他被搜身後獲准離開。馮德森是藍田選區候選人，該區還有工聯會的簡銘東。