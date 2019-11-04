【醫療專業註冊】臨床心理學博士協會斥新認證制排外　將提上訴

政府上周公布「認可醫療專業註冊先導計劃」下獲授權的部份機構，其中臨床心理學界由香港臨床心理學家公會（公會）獲認證資格。一直爭取成為認證機構的香港臨床心理學博士協會（協會）今日（4日）見傳媒指，政府未有全面諮詢業界便推出新制，做法有欠公允。 協會又稱公會的組成全由同一個組織的成員組成，所設立的要求為該會會員度身訂造，令接近100名持有海外執業資格的心理學家無法直接受認證，做法排外，將就政府決定上訴。

蕭柱石稱，港府授權予臨床心理學家公會頒發認證有欠公允，將就政府的決定提出上訴。（陳倩婷攝）

臨床心理學界就認證機構誰屬一直存在爭拗，香港心理學會臨床心理學組（學組）與香港臨床心理學博士協會均欲獲得政府授權，成為認證機構。學組早前已成立「香港臨床心理學家公會」（公會），並獲政府委任諮詢業界對認證制度的意見。政府最新公布亦授權予公會，負責管理臨床心理學家名冊，並可向會員發出「認可標誌」。

協會曾杯葛公會的諮詢 兩次向政府投訴未果

香港臨床心理學博士協會主席蕭柱石斥公會有欠代表性，該公會是由學組成立，亦偷步於認證機構完成審批前，便展開對同業的諮詢，蕭認為此屬假諮詢，於是杯葛諮詢；其後協會曾向認證機構及食物及衞生局投訴，但蕭引述認證機構未有正面回應，而食衞局亦以學組的歷史較悠久，會員數目較多為由拒受理投訴。協會再發信予局方及特首林鄭月娥望其關注事件，但至今未獲回覆。

料九成會員不合資格列入名冊

蕭柱石指現時協會的會員近100人，主要是持有海外執業資格的心理學家，認證制度通過後，合資格被納入名冊的人料僅約1成，原因是公會的要求是申請人完成實習地點需與取得學位的地點一致，蕭柱石指全球均無任何地區有此規定，公會又要求申請人需有5年執業經驗，但港大或中大畢業生甫取得學位即可加入。蕭形容上述要求是為本身主要從港大及中大畢業的本地人「度身訂造」，直言公會排斥持有海外學位人士的目的「昭然若揭」。

港府推認證制目的是確保業界質素，但蕭柱石認為，政府排他的做法，只會令市民混淆及形成標籤效應，以為部份合資格、正在執業的心理學家是不合格，變相令可求診的選擇減少，機制的漏洞亦會令一些未合資格、未接受正式訓練的同業被列入名冊。

示威活動持續5個月，部份市民心理健康響警號。（資料圖片／梁鵬威攝）

社會紛亂 求診個案以倍計增加

過去幾個月，社會因應反修例的示威活動持續，蕭柱石指社會上出現整個群體的心理創傷，不論對社工、教師、甚至普通市民而言，都會有情緒問題，即使無參與示威的人士，在家庭中亦可能出現爭執，他續指，近月的求助數字升幅以倍數計，但政府的新認證機制會間接令市民可接受治療的機會減少，治療效用亦或會下降。

蕭柱石透露將於30日內按上訴機制就政府決定提出上訴，正草擬相關文件，他又稱不排除有進一步行動如法律行動，但需先待上訴結果再從長計議。

《香港01》已就協會對認證機制的質疑分別向公會及衞生署查詢，正等候回覆。