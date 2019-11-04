【澤豐花園殺妻案】丈夫叫妻煮飯被揶揄　涉怒捅妻至剪刀折斷一角

屯門澤豐花園3年前發生懷疑殺妻案，一對多年來不和並已分房睡10年的夫婦，妻子疑在口角後遭夫殺害。丈夫否認謀殺，案件今(4日)在高等法院開審，控透透露，被告行犯後自行到警自首，聲稱因病服藥並睡覺，醒來叫妻煮飯，妻卻叫他找女朋友，他一怒下拿剪刀捅妻。驗屍報告顯示，女事主身上有70處割傷，喉骨內更有剪碎片。

被告蕭偉昌在高等法院否認謀殺妻子黃淑珍。(資料圖片)

夫妻二人關係惡劣

被告蕭偉昌，現年61歲。他被控於2016年12月30日，謀殺事主黃淑珍(54歲，下稱：黃)。

控方案情指，被告和黃於1984年結婚，育有一子一女，兒子任職警員，女兒則在銀行工作。被告和黃的關係惡劣，常為錢銀問題口角，黃亦指責被告有外遇。兩人因此分房而睡逾10年，但從未有肢體衝突。

自首並稱願坐20年監

案發日晚上11時半左右，被告前往青山警署自認襲擊過黃，令她失去知覺。警方拘捕被告，被告謂：「我殺死老婆，我願意坐20年監。」警方遂到涉案單位，發現黃躺臥在床上。

警方翻看閉路電視，發現被告曾於同晚10時許，拿著一個白色膠袋離開單位。警方之後檢獲該膠袋，發現染有血跡的衣服和剪刀。

案發前曾叫妻煮飯

被告與警方會面時稱，黃曾指責他有外遇，他否認。案發前他不適曾求診及服藥休息。晚上9時許，他醒來後叫黃煮飯，惟黃反叫他聯絡女友。兩人為此口角，被告從抽屜取出剪刀，威脅殺死黃。他稱捅了黃5、6次，之後又勒著她，直至她失去知覺。被告稱，若非服了藥，不會殺死黃。被告又透露，案發後原本打算到內地，惟最後決定到警署自首。

剪刀折斷一角

控方續指，黃的死因為多處刀傷，而她身上共有70處的割傷、擦傷和瘀傷。此外，警方檢獲的剪刀折斷一角，而在黃的喉骨內發現該碎片。

控方亦透露，被告否認謀殺罪，但承認誤殺罪。

案件編號：HCCC417/2017