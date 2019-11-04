【太古城血案】通訊局接獲逾1200宗不滿無綫電視報道偏頗投訴

太古城昨（3日）發生傷人事件，一名灰衣男子懷疑與其他人士口角後持刀傷人事件，太古城西區議員、民主動力召集人趙家賢亦被咬甩左耳，事件獲廣泛報道。惟無綫電視TVB有關報道引起爭議，通訊事務管理局表示，截至今日下午6時許，一共接獲超過1,200宗投訴，大部份不滿新聞報道偏頗及有誤導性，通訊局會按既定程序處理有關投訴。 《香港01》已向無綫電視查詢回應。

區議員趙家賢遭咬甩部分左耳肉

昨日太古城中心的人鏈活動，警方稱有人到商場內食肆破壞，遂派防暴警員入內，爆發一次警民衝突。在警員離開後，在商場一個出口，一名身穿灰色上衣的男子涉持一把生果刀，刺激傷多人，民主黨太古城西區議員趙家賢上前阻止時，被該男子咬斷部份左耳，現場照片見他一手掩耳，血流如注，狀甚痛苦。有傳媒拍攝到現場地面遺下一片斷肉，後證實為趙家賢的左耳肉。

民主黨立法會議員林卓廷在臉書上截趙家賢受傷情況，照片中見到趙蹲在地上接受治理，右手拿著眼鏡和一個透明膠袋，袋中有他的耳朵殘肉。有救護員為他左耳傷口止血。趙家賢其後被送往東區醫院治理。

通訊局：按既定程序處理投訴

就有關事件，無綫電視的報道引起爭議，包括指旁述只講趙家賢「左耳受傷流血」，無提趙家賢被咬甩耳；9時播出的版本無講及灰衣男懷疑持刀斬人被制服，及因咬甩趙家賢左耳而被打等，只見灰衣人被圍毆。

通訊事務管理局回覆查詢表示，截至今日下午6時許，一共接獲超過1,200宗投訴，大部份不滿新聞報道偏頗及有誤導性，通訊局會按既定程序處理有關投訴。