【太古城血案】咬斷趙家賢耳男子有精神病紀錄　9月覆診時無異樣

太古城中心昨晚（3日）發生警民衝突，其後一名中年男子涉持刀刺傷至少兩人，並咬斷區議員趙家賢的部份左耳；該男子其後被他人圍毆私了，頭破血流，情況一度危殆。醫管局發言人表示，昨日東區醫院的兩名危殆傷者情況已轉為嚴重。 消息指，該咬耳男有精神病歷，亦曾有暴力紀錄，最近一次覆診在今年9月，當時無異樣。

昨日太古城中心的人鏈活動，警方稱有人到商場內食肆破壞，遂派防暴警員入內，爆發一次警民衝突。在警員離開後，在商場一個出口，一名身穿灰色上衣的男子涉持一把生果刀，刺激傷多人，民主黨太古城西區議員趙家賢上前阻止時，被該男子咬斷左耳。

其中一名傷者家人表示，該男子曾以普通話說「光復台灣」，其妹夫與他爭論，灰衣男拿出生果刀施襲，其妺及妹夫中刀出血，她被灰衣男扯頭髮，其間有一男子為她擋刀都受傷。

灰衣男子涉襲擊他人，遭現場人士捉住，包圍「私了」。(資料圖片／李澤彤攝)

遭私了後站起來 撲向人群

涉傷人的灰衣男之後被現場人士阻擋離去，但有人展開「私了」，多人圍毆他，包括一些黑衣人。灰衣男先被打至頭破血流，躺在地上，惟仍有人用腳踢他，或用雨傘襲擊他，並將垃圾桶擲向他。

隔了一會，灰衣男站起來，拿起垃圾桶後又丟下，然後突然向衝前方人群，再被多人圍着用傘等毆打，有人用棍不斷打他的頭部，並再有人向他丟垃圾桶。他血流披面依靠在牆邊，等候救援。

▼11月3日太古血案．趙家賢被咬耳連環圖▼

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醫管局昨晚接收五名太古城事件的傷者，其中兩人危殆，據悉為涉嫌施襲的灰衣男及該名受訪者的妹夫；發言人今日指，兩人情況已轉為嚴重。

據了解，該懷疑襲擊他人的男子是公立醫院精神科的病人，有精神病歷，亦曾有暴力紀錄，他於今年9月覆診見醫生時並無異樣。