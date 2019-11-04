【野戰謀殺案】死者自小已對Wargame感興趣　會花數萬元買裝備

野戰發燒友Bosco兩年前疑被「戰友」誘上山殺害案續審。控方傳召Bosco同母異父的兄長作供，他憶述事發前Bosco讀小學時已愛上野戰活動，並會花上七至八萬元買裝備。案發當日事主稱會與2至3名朋友「行夜山」試用裝備，當晚10時半與友人一同從家中出發，但卻一去不返，2日後有警員登門著他到殮房認屍，他在殮房中認出Bosco的屍體。

死者同母異父兄長謝浩彥稱死者郭葦諾自小已對野戰感興趣。（李慧娜攝）

本案涉及兩名被告，分別為嚴汝衡（29歲及周正賢（23歲）。二人被控於2017年5月28日連同黃朗祺謀殺郭葦諾（又名Bosco，20歲），而周另被控連同黃暐浩作出妨礙司法公正傾向的作為，即移走或刪除郭手機內的資料。

最貴裝備7至8萬元

控方先傳召事主同母異父的兄長謝浩彥作供，他指事主從小五起便對Wargame有興趣，因熱愛Wargame所以經常穿著軍裝，更擁有優良的Wargame裝備，據他所知，事主最貴的裝備達7萬至8萬元，他亦知道事主會做Wargame裝備買賣。他指雖然事主任職冷氣學徒，月入只約1萬元，但他會給7000至8000元家用。

相約「05」行夜山試裝

他憶述在2017年5月27日晚上，事主在飯後表示會與2至3個朋友相約「行夜山、睇下裝備咁」，事主的一名朋友「05」約於晚上10時半抵達其家中，並與事主一同出發，事主離家前身穿野戰裝，又背著一個用作裝放氣槍的長袋。

謝指，事主徹夜未歸，翌日母親致電他表示感到十分擔心，謝繼而聯絡事主的朋友找尋他，但不成功。有警員於2017年5月29日登門，並叫他到殮房，他在殮房中認出事主。

控方接著傳召事主的友人趙家進（23歲）作供，他稱現時正在科技大學修讀電子工程系課程，並於2014年托事主買幫忙頭盔布，之後與事主透過玩Wargame漸漸認識，後來他也因玩Wargame認識了首被告及黃朗祺。

聆訊明續。

案件編號：HCCC149/2018