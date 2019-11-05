理大畢業生戴「V煞」面具　抗議校長冷漠拒與學生握手對話

理工大學酒店及旅遊業管理學院畢業生今早（5日）在畢業典禮前發起校園快閃行動，一批學生戴上「V煞」面具在校內集會及叫口號，抗議校長滕錦光上周在畢業禮拒與戴口罩上台的學生握手。有學生直言校長對學生冷漠，認為他因政見問題拒與同學握手是對他人欠尊重。

理大酒店及旅遊業管理學院畢業生今早（5日）在典禮前，發起校園快閃行動，戴上「V煞」面具集會及叫口號，抗議校長滕錦光上周在畢業禮上拒與同學握手。（胡家欣攝）

近60名理大旅遊業管理學院畢業生戴上「V煞」面具，在校內李嘉誠樓附近的「百步梯」集會，高叫口號及宣言，以及唱《願榮光歸香港》。

理大校長滕錦光上月底出席畢業禮時拒絕與戴口罩的畢業生握手，引起學生不滿。事後有畢業生在校園發起蒙面快閃行動，不滿滕公然自我審查，今日再有畢業生發起抗議行動。

王同學指，對於滕錦光拒與畢業生握手感憤怒，認為對方冷漠，缺乏人與入的基本尊重。（胡家欣攝）

理大應屆旅管畢業生王同學在朗讀宣言時表示，滕拒絕與該名戴口罩畢業生握手，是公然作出政治審查，立下壞先例，又批評滕拒絕公開對話，忽視校內師生訴求。

王指對此感到十分憤怒，認為滕對學生表現冷漠，因政見不同拒與學生握手是不尊重他人，「唔係校長應該做。」他續指，其他大學校長均有與學生會面對談，質疑校方放棄與師生討論機會。

及後約百名學生遊行至畢業禮舉行場地賽馬會綜藝館。王指，原定有畢業生步行入禮堂的儀式，但據校方職員指，因擔心有太多外人參與引起混亂，故取消有關環節。王認為學生只是僅無聲抗議，理解但不贊同校方做法。