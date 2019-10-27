【逃犯條例】理大畢業禮　學生戴黑口罩上台　校長滕錦光拒握手

香港理工大學今（27日）舉行第二十五屆畢業典禮，去年由兼任大學校監的行政長官林鄭月娥頒發博士學位暨榮譽學位的安排，今屆則改由理大校董會主席林大輝頒發。獲頒授榮譽博士學位的北京清華大學校長邱勇亦未有出席典禮，香港賽馬會行政總裁應家柏則有親身出席。 理大校長滕錦光於致辭時表示，當前社會產生嚴重分歧，對此感到擔憂，他呼籲以尊重及理性態度表達意見，容納不同觀點，履行自己責任之餘，亦要尊重他人權利。

理大今（27日）舉行第二十五屆畢業典禮，至少有兩名女學生戴黑色口罩上台，欲與校長滕錦光握手合照時，未獲校長接受，其後學生向滕鞠躬後步下台。（盧翊銘攝）

典禮進行期間，有一名女畢業生戴上黑色口罩上台，向林大輝鞠躬時亦有脫下口罩以表尊重，但她走到台上一則，打算與校長滕錦光握手合照時，滕當時退後一步，似有說話，惟未有與該名畢業生握手及合照。該名女學生隨後收起手，向滕鞠躬後步下台。

隨後，有另一名女畢業生配戴外科口罩上台，向林大輝鞠躬後，走向滕錦光的方向時，滕退後一步以手勢示意請對方下台。該名學生亦未有與滕合照及握手，向滕鞠躬後步下台階。

理大畢業典禮上，有女學生戴黑色口罩上台，欲與校長滕錦光握手合照時，未獲校長接受。（盧翊銘攝）

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理大校長滕錦光：社會產生嚴重分歧 動盪令市民感到憂慮

滕錦光於致辭時表示，當前社會產生嚴重分歧，對此感到擔憂，他呼籲以尊重及理性態度表達意見，容納不同觀點，履行自己責任之餘，亦要尊重他人權利。

滕又指，四個月以來的動盪令市民感到憂慮，他懇請各方加強溝通，使暴力在香港消失，讓社會盡快走出困局。

另外，因今日(27日)畢業典禮不設傳媒採訪環節，滕錦光未有與傳媒碰面。