【乙型流感】9歲男童接種疫苗後仍感染　併發嚴重肺炎　須留ICU

衞生署衞生防護中心今日（5日）公布，一名過往健康良好的9歲男童感染乙型流感，併發嚴重肺炎，現時情況嚴重，正在瑪嘉烈醫院兒科深切治療部接受治療。 據知，男童已接種今季的季節性流感疫苗，潛伏期內沒外遊，而其就讀學校沒爆發流感，家居接觸者至今沒有出現病徵。中心提醒市民提高警覺，宜接種季節性流感疫苗，高危人士在人多擠逼或空氣流通欠佳的公眾地方應戴上口罩，預防流感。

衞生防護中心表示，一名過往健康良好的9歲男童感染乙型流感，併發嚴重肺炎，現時情況嚴重。（資料圖片）

衞生防護中心表示，正調查一宗兒童感染乙型流感嚴重個案。涉事男童為港人，正就讀小四，過往健康良好，但10月30日（上周三）起發燒、咳嗽及呼吸困難，11月2日（上周六）被帶往瑪嘉烈醫院急症室，其後入院接受診治，翌日（3日）轉往同院的兒科深切治療部接受進一步治療，現時情況嚴重。

據中心初步調查，病童已接種今季季節性流感疫苗，潛伏期內沒外遊，家居接觸者（父母及弟弟）至今沒出現病徵。但病童的鼻咽分泌樣本經化驗後，證實對乙型流感病毒呈陽性反應，臨床診斷為乙型流感併發嚴重肺炎。中心正繼續調查。

中心發言人提醒，流感可於高危人士引致嚴重疾病，健康人士亦會受影響，提醒市民及早接種季節性流感疫苗，若出現呼吸道感染病徵者應佩戴口罩。而高危人士前往人多擠逼或空氣流通欠佳的公眾地方時，亦應佩戴外科口罩。