記協申請修訂警員起底資料臨時禁制令　豁免新聞活動保障言論自由

高等法院於上月25日批出有關禁止披露警員及其家人「起底」資料的臨時禁制令，香港記者協會今日（5日）正式提出申請，要求法庭修訂臨時禁制令的內容，豁免新聞工作者在進行《個人資料（私隱）條例》第61條所定義的「新聞活動」時披露有關資料，以確保獲憲制保障的新聞自由及言論自由。

警方早前巡邏期間，在一名被捕人身上搜獲幾張印有有三名警員個人資料的紙張。（資料圖片 / 余睿菁攝）

有關臨時禁制令的聆訊將於周五（8日）上午10時30分在高等法院第28庭舉行，由高浩文(Russell Coleman) 法官主審。

律政司及警務處處長因應警員被「起底」，早前入稟要求法庭頒令禁止任何人非法披露警員及其家人的個人資料，當中包括住址、社交媒體帳號及照片等，法庭最終批出臨時禁制令，禁止對警員和其家人「起底」。

此外，警察員佐級協會早前稱近月有多名警員及其家人被「起底」，有些更受到滋擾，擔心有人用選民登記冊以找警員資料，要求法庭頒臨時禁制令，禁止選舉管理委員會等讓公眾及候選人查閱選民姓名及地址等資料，申請被駁回後提上訴，最終獲批臨時禁制令。記協當時憂慮臨時禁制令可能導致傳媒無法作出監察，影響選舉公平及其透明度。