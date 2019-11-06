土拓署簽署逾109億T2主幹路及茶果嶺隧道工程合約　料2026年完成

政府擬興建「T2主幹路」及「茶果嶺隧道」，連接中九龍幹線及將軍澳藍田隧道。土木工程拓展署今日（6日）與Bouygues Travaux Publics簽署相關的工程合約，涉及一條約3.4公里長的主幹路，及兩座通風大樓。工程合約價值超過109億元，整項工程預計於2026年完成。

T2主幹路及茶果嶺隧道工程的位置圖。(政府新聞網圖片)

土木工程拓展署與Bouygues Travaux Publics簽署的工程合約，包括設計及建造一條約3.4公里長的雙線雙程主幹路，其中約3.1公里為隧道、兩座位於主幹路兩端的通風大樓，以及相關工程。合約價值約為109.18億元。

土木工程拓展署稱，將於稍後陸續推出T2主幹路及茶果嶺隧道工程項目內的其他工程合約，整項工程預計於2026年完成。

T2主幹路及茶果嶺隧道工程西面隧道出入口的構思圖。(政府新聞網圖片)

「T2主幹路」及茶果嶺隧道建造工程屬於六號幹線一部分，西接中九龍幹線，東連將軍澳藍田隧道。整條六號幹線預計於2026年通車，料可紓緩九龍東、西部及將軍澳道路的擠塞情況，屆時在繁忙時間來往油麻地與將軍澳的車程預計只需約12分鐘。