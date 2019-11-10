【區議會選舉】選足五屆年年大敗　屯門五金東主今年再戰老對手

反修例運動激發不少政治素人，參選今屆區議會，令選戰更激烈。《香港01》翻查區議會歷屆記錄，發現於屯門兆置區有一名63歲，報稱獨立的候選人，過去四屆均以超過2,000票大敗，但仍屢敗屢戰。即點擊影片，看看這名候選人到底為何如此堅持。

屯門兆置區由居屋及私人屋苑樓宇組成，自1999年一直由民主黨的林頌鎧擔任區議員。不過報稱獨立的王加良，從2003年起加入選戰，連續五屆與林頌鎧爭奪議席。《香港01》翻查區議會歷年投票結果，發現王加良過去四屆，均以2000票之差落敗。即使期間有其他對手加入，選情依然「一面倒」。上一屆選舉，王加良更因得票少於有效票的5%，被沒收3000元選舉按金。

王加良過去四屆均輸給現任區議員林頌鎧，二人上屆得票更相差3319票。(楊榮飛攝)

過去四屆區議會選舉屯門兆置區投票結果： 林頌鎧 王加良 廖俊權 羅耀銓 李靜儀 2003 2819 487 / / / 2007 2690 251 800 / / 2011 2854 314 / 648 / 2015 3551 232 / / 1532

王加良報稱是區內一間五金店東主，居住該區近30年。他指自己非常熟悉屯門區，希望參與社區事務，於是在2003年決定參選區議會。他直言每次參選均是動用自己積蓄，首兩次都用了約3萬元。不過他指今屆較少，只花約7000元印製宣傳品，由他和妻子包辧所有選舉宣傳。

王加良稱區內雜草叢生，希望改善屯門區環境衞生。(楊榮飛攝)

斥對手多年沒甚建樹 冀當選改善區內衞生

屆屆大敗仍參選，到底想為社區做什麼？王加良稱區內雜草叢生，不少後巷都滿佈雜物，自己上門維修時，亦發現不少人缺乏家居安全知識。他斥現任區議員林頌鎧工作「求其」，很少看到他在區內出現。他希望當選後能改善區內衞生，為區內老人謀福利，並向他們傳授安全資訊。不過問到若再挑戰失敗，會如何實踐政綱，王加良則指：「很多事要當選後有名銜才能做。」

林頌鎧認為區內衞生問題不算太嚴重，並一直改善區內綠化設施。(曾國亨攝)

林：對方為參選而參選 平日不見關心社區

而王加良今屆選舉唯一對手，連任多年的現任區議員林頌鎧對選情充滿信心，更駁斥對方指控，指自己向政府爭取了不少區內行人和綠化設施等。林頌鎧認為對方並不了解其政績和為人、多年來為參選而參選，平日對社區事務漠不關心。