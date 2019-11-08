【區議會選舉2019】泛民去年九西兩連敗　區選另類票源重新登場？

2019年區議會選舉即將到臨。反修例風暴下，一般認為對民主派的選情較有利。然而2016年DQ浪潮後，本土派作為非建制內的「另類勢力」，被隔絕在體制外，支持者對選舉制度抱極大不信任。去年兩次立法會九龍西補選中，本土派選民寧可「射落海」也不投泛民，成為民主派敗因之一。到底這批關鍵少數，今次區選投票意向是否受政治風波影響而有所轉變，重新「登場」？ 《香港01》記者訪問工黨前副主席鄭司律。與在野陣營不同派別均有接觸的他，曾投入去年兩次九龍西補選的團隊。他承認包含本土派在內，新生代青年對於一國兩制、香港政治前景有強烈的不安定感，民主派候選人過往無法讓他們看到希望，難以取得他們的支持。 鄭司律認同，今次政治風暴下非建制派系減少衝突。部分持較本土主張的青年，今年甚至入閘參選，這些現象反映「本土票」或再次匯流成新勢力。但他寄語這個效果只在一時，反修例抗爭運動的往後發展才是最重要：「場運動贏，選舉自然係香港人呢邊嘅天下；場運動輸，選贏都無用。」

背景：泛民本土各行各路

2014年雨傘運動及2016年2月的旺角騷亂，傳統泛民領銜的和理非，與較主張「勇武」抗爭、較傾向年輕人的本土派出現路線分歧，兩派互相攻擊。同年立法會換屆選舉，本土派（不連同自決）取得約一成多選票，成為非建制派系其中一個重要板塊。

自該年起，持本土相關主張者成為官方重點打擊對象。2016年立法會選舉，多名本土或自決派人士因為政治主張被指涉及港獨或宣誓內容不當，在選前或當選後遭到DQ。自此，本土派在政界沉寂，甚至有輿論領袖認為香港已進入「後選舉時代」。2018年兩輪立法會補選，民主派在九龍西的代表姚松炎及李卓人先後敗選，原因之一正是無法取得本土票源，當時本土派支持者中曾出現「射落海」甚至「投對家（刻意投建制派）」主張。

今年《逃犯條例》示威浪潮中，泛民和本土、激進派系的關係稍為改善，在多次衝擊行動後並未割席，衍生「兄弟爬山，各自努力」、「不分和與勇」等口號。區議會選舉採單議席單票制，講求集中票源，在個別戰情緊湊的選區中，本土票源會否流向泛民，受到關注。

▼反修例示威衝突▼

+ 31 + 30 + 29

「一國兩制+」心態 青年對體制不信任

對於香港的政治困局，鄭司律有自己的解讀方向。他認為，香港的政治勢力總體上應分成三類：第一類是一國一制，目的是讓香港的制度加速和中國內地接軌，主要是建制派；第二是一國兩制，希望守住中港兩地的制度差異，並保留相當程度的自主，例如主流泛民、部分本地商界人士和中間派；第三是「一國兩制+」，在現存政治、經濟、社會體制受到傷害，從而衍生不同的出路主張，由最激進的獨派、較溫和的自決派、聚焦社會和經濟路線的青年左翼，都可歸入這一類。

鄭司律認為，這種「一國兩制+」的心態，影響的不單是本土派支持者，更多對現存體制不信任的青年，都可能抱這種想法。他們會認為立法會被閹割，再無制衡政府功能，面對中港政治、經濟上的界線逐漸模糊，也是最受害的一群。

去年補選：朋友曾刻意回港投白票

鄭司律曾任姚松炎的議員助理，姚被DQ後投入九龍西補選，鄭投入競選團隊；同年的11.25補選，鄭亦是李卓人團隊一員。在兩次敗選之中，泛民失票的地方固然多，當中在青年人上，他承認泛民主派當時解答不到一個問題，香港有什麼前路和希望：「唔係你搵鄺俊宇、羅冠聰、黃之鋒去助選，就取得青年人的支持。」

2016年九龍西本土派中，黃毓民及游蕙禎合共取得40,862票。鄭司律估計，姚松炎在去年3.11補選中最多只能取得當中小部份選票；到11.25補選，李卓人得到的本土票源相信再減少一點。他憶述去年11.25補選前夕，問過一位身處外國，政治取向偏本土的朋友，會否回港支持李卓人：「佢同我講會返嚟投票，不過係投白票，我只能尊重佢選擇。我哋俾唔到人答案，呢個係自己要考慮嘅問題，唔怪得人（不投票）。始終張票本身唔係個別候選人嘅，係要說服佢去支持先攞到。」

區議會選舉將於11月24日舉行。（資料圖片）

今年：非建制加強合作

將目光放回今年的選情。鄭司律首先提醒，以他所接觸的前線示威者中，未必所有人都抱持本土派的政治立場。不過他認為今年的選舉氣氛，年輕世代不論是本土、自決、左翼，甚至無既定光譜的年輕人，今年都同仇敵慨、「對抗警暴」。面對政府施政失誤和香港未來，也是「等待某些事情發生」，爭取改變。而對政府過去數月作為的抗拒，更已經橫越了非建制內部，甚至中間派，這種氣氛毫無疑問加強了非建制的合作，對選情有幫助。

鄭司律舉例指，受政治氣氛影響，今次區選的DQ事件減少，而就他所知不少年輕候選人其實都持有本土主張，但照樣站出來參選。所以現時年輕人是否仍和去年一樣，不想再去參與體制，他覺得未必，香港整體面對的困局，驅使他們盡力一試。

所以鄭司律亦不同意部分人所指，選舉不公平就要完全杯葛不參與、拒絕投票：「好似台灣或大馬以前嘅在野黨，政治人物（候選人）唔一定喺即時爭取到乜嘢返嚟，但可以作為一個立足點，將來再推動其他可能性」。

2018年11月25日的立法會九龍西補選中，代表民主派的李卓人（左）敗選。（資料圖片）

寄語隱憂：抗爭走向才是關鍵

陣營間減少角力，本土票這個不穩定因素減低，那是否表示整個非建制選情大好？鄭司律寄語兩點：其一，區選和立會補選同為票多者勝，傳統政黨需要考慮新選民重新支持，同樣新參選的候選人也要說服傳統選民出來支持，才能勝出選舉。這對兩邊來說都是挑戰。

其二，鄭最想帶出的一點，投票、議會終究只是其中一步，今場抗爭運動的走向、如何通過議席去延續政治想像、處理中港關係的危機，才是民主派日後生存空間的關鍵。他引述一名現時擔任競選團隊成員的朋友作結：「場運動贏，選舉自然係非建制派天下；場運動輸，選贏都無用，不論（形式）係政府DQ你，還是你自行分裂。」