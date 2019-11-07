本地藝術家操刀安定邨籃球場活化　鮮豔顏色變打卡熱點

80年代落成、位於屯門安定邨的愛定商場露天籃球場，位於停車場上蓋、四周被傳統公屋圍繞。基滙資本成立的「民坊」繼早前翻新啟業運動場後，再度邀請街頭藝術家為安定邨籃球場「大變身」。 項目由街頭藝術師操刀，為天台球場配上鮮艷顏色，襯托出周邊的傳統公屋建築。基滙資本公共事務及市場副總監鄭穎怡指，希望球場開放使用後，能令商場的人流增加一倍或以上，目標能令商户、街坊達至雙贏。

基滙資本成立的「民坊」與藝術企業SWL合作翻新籃球場。（余俊亮攝）

安定邨籃球場位於屋邨停車場上蓋，基滙資本旗下的「民坊」與藝術企業SWL合作，為籃球場進行活化工程，並獲Redbull全數贊助工程費用。活化工程邀請本地藝術家Xeme為球場設計及油上圖案。設計以鮮艶顏色作主調，包括紅、藍、黃等，並將最搶眼的黃色、猶如太陽般油在球場的中間位置。由於籃球場殘舊，加上地面並不平坦，於美化前需要先進行維修工作。

盼將歡樂帶進社區

SWL創意總監Louisa解釋，希望能將設計融入社區環境，故以鮮艷主色襯托傳統公屋設計，彷如將歡樂帶進社區。她又指出SWL過往曾為不同地方的籃球場作設計，甚少有場地如香港般將球場置於天台，認為場地充滿本土風味。她又稱，今次項目的設計過程獲得很大自由度，令團隊能夠將街頭藝術帶入社區。

基滙資本公共事務及市場副總監鄭穎怡（左）和SWL創意總監Louisa。（余俊亮攝）

盼翻新後人流增1倍

基滙資本公共事務及市場副總監鄭穎怡稱，今次活化工程的籃球場過往每月大約有800人使用，暑假期間則有逾千人使用，希望翻新後人流量能夠增加一倍或以上，同時希望能令商場的收入上升兩至三成。她續指，早前完成活化的啟業運動場，開放至今約十個月，商場人流約增加兩至三倍，而收入同樣上升兩至三成，希望能將類此的運作模式延續至其他項目。她又指，希望借翻新運動設施，吸引更多不同年齡層的人到來。

籃球場將由今日起正式開放予公眾使用，費用全免。同時亦會開放租借給非政府機構、團體舉辦各式活動，將會按人數、活動性質收取費用，主要用作收回額外電費、清潔費用及管理人員費用等開支。場地日後亦會舉辦籃球比賽等活動。