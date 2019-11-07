電競手劉偉健Toyz被指新出書籍涉誹謗　遭前東主入稟控告

以遊戲代號Toyz為名的香港著名電子競技選手劉偉健，被指在其出版的書籍及網上片段中對其舊東主作出誹謗，昨（6日）遭舊東主入稟控告。舊東主直指有關言論令人認為劉遭剝削及被當成「寵物」，損害舊東主的聲譽，要求劉停止發布有關言論及就誹謗索償。

香港電競選手劉偉健在2012年以台灣電競隊「台北暗殺星」的成員身份，贏得當年「英雄聯盟」的世界冠軍。（視覺中國）

雙方曾就合約問題對簿公堂

原告鍾培生及香港電子競技有限公司，被告劉偉健。入稟狀指，被告事發時為遊戲《英雄聯盟》的職業電競選手，亦自稱為「Toyz」。被告與原告在2013年簽訂了教練合約，但3年後出現合約糾紛並訴諸法庭，雙方最終在2017年和解。原告更指，被告在合約期內另組電競隊「Raise Gaming & Entertainment 」，違反合約，雖然他們於2017年和解，但雙方關係不好。

新書內被指作惡意誹謗

原告指，被告在自己出版的書籍《我是傳奇 英雄聯盟世界冠軍Toyz的人生實況》，以及一段網上影片「環保型星朵拉中路！椅子竟然想吃連千毅漢堡？就事論事、做做效果，是我時事公道伯！【TOYZ實況精華】」作出惡意誹謗。

原告續指，有關言論令人認為鍾騙被告簽下2013年的教練合約，不尊重被告及當被告為寵物，作為教練的被告所分得獎金不如選手，而原告沒有給予被告基本的權利，亦不願面對合約問題。原告又指，有關言論令人認為被告遭原告剝削，繼續留在鍾的公司會被浪費人生，亦會令人認為鍾是有錢的黑社會成員，而鍾不喜歡看到被告在直播中賺錢，亦不喜歡看到被告出名。

原告認為言論令其名譽及人格受損

原告直指，有關言論令他們的名譽及人格受損，鍾亦因此感到尷尬及不愉快，再者有關言論並非事實。原告曾在本年9月21日向被告發律師信，要求被告賠償、公開道歉及停止發布類似言論，但被告不同意，故原告興訟控告他。

案件編號：HCA2641/2019