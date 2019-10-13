【電競】英雄聯盟世界賽負責人下封口令　禁提敏感政治話題

「blitzchung」在《爐石戰記（Hearthstone）》亞太區大師職業賽賽後高呼「光復香港，時代革命」，遊戲發開商暴雪（Blizzard）禁賽一事引爆爭議。 雖然事件似有平息之勢，但由Riot Games開發的知名多人線上戰鬥競技場遊戲（MOBA，multiplayer online battle arena）《英雄聯盟（League of Legends）》世界賽正上演小組賽，或許怕會觸發另一場風波，其全球電競負責人John Needham日前發表聲明，禁止任何參賽者提起任何敏感話題，包括香港的民主自由示威。

上周blitzchung在賽後高呼「光復香港」的8字口號，被暴雪罰禁賽一年及沒有比賽獎金。雖然暴雪在外界壓力下宣布「減刑」，改為禁賽6個月，並會照發出比賽獎金，但有指不少網民仍然「不收貨」。

或因事件牽連之大，同款知名遊戲《英雄聯盟（下稱LOL）》的全球電競負責人Needham透過官方twitter發聲明，希望阻止同類事件在現正舉行的世界錦標賽發生。

英雄聯盟全球電競負責人John Needham發聲明。（網上圖片）

John Needham聲明全文。（lolesports twitter）

LOL世界賽現於德國柏林舉行小組賽，當中包括香港代表「Hong Kong Attitude」。

Needham於聲明中表示希望趁小組賽剛開始，借時間公布在Riot直播時對敏感議題的處理手法。他指出直播的大前提是專注於遊戲及玩家上，由於「Game迷來自世界各地」，所以Riot及LOL「都認為有責任將敏感話題（政治、宗教及其他）上的個人觀點與直播分開」。

2019年英雄聯盟世界錦標賽正於歐洲舉行。（網上圖片）

希望遊戲使大家團結一致

Needham指「這些敏感話題需要大家好好關注、理解及聆聽各界意見」，在直播平台上「不可能公平地展現出來」，所以會提醒主持人及選手都要三緘其口。他又表示，「這決定是因為有員工及Fans生活在處於政治動盪的地區才作出，當中包括如香港的地區」。

「我們一直致力於為選手及玩家提供一個良好的競賽體驗，這樣可能太過理想，但我們希望《英雄聯盟》可以成為讓大家團結一致的正能量，無論是在世界哪一個角落，還是召喚峽谷（遊戲內其中一個地圖）也好。」Riot Games是中國公司騰訊持有100%股份的子公司，故外界一致認為Needham的聲明看似勸籲，實為警告。