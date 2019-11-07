【年宵花市2020】不設乾貨攤位　只賣年花及部份熟食　下周競投

食物環境衞生署（食環署）今日（7日）公布，2020年農曆年宵市場攤位將於下周二（12日）開始進行公開競投。年宵市場由2020年1月19日至1月25日，一連7天在12個地點舉行，共設有1284個濕貨攤位、以及18個快餐攤位供市民競投，場內不設乾貨攤位。 食環署提醒攤位獲許可人只可在其攤位售賣及推廣准售商品或快餐食品，不得使用准用範圍作任何其他活動。而投得攤位的人士須遵守特許協議內所列的全部條款及規定，否則署方有權解除該特許協議，而獲許可人須即時將攤位騰空。

往年年宵，不少學生都會擺檔賣自家設計的乾貨，如2019年農曆豬年，有學生以大隻仔造型賣公仔。（資料圖片 / 林若勤攝）

食環署表示，由於以往年宵市場人多擠迫，當中有長者和兒童，考慮到目前的社會情況，政府作為場主及年宵市場的主辦者，有責任保障檔主和到場市民的安全。食環署續言，為保障公眾安全及公共秩序，以及更有效地實施人群管理措施，食環署決定擴大2020年年宵市場攤檔的面積，以配合銷售年花的運作需要，同時亦會擴闊公共通道，以紓緩擠逼情況。

在整體攤檔數目減少的情況下，只能提供濕貨攤位集中銷售年花；若場地情況許可亦會提供快餐攤位。另外，面對經濟下行壓力，為支援中小企業，2020年年宵市場攤位競投底價是去年競投底價的一半。其中濕貨攤位底價由320元至5440元，而快餐攤位底價由3810元至18萬7430元。



而港島、九龍及離島區有6個年宵市場，設於銅鑼灣維多利亞公園、深水埗花墟公園、深水埗長沙灣遊樂場、黃大仙摩士公園、觀塘遊樂場及東涌達東路花園，共有573個濕貨攤位和11個快餐攤位。

食環署指出，2020年農曆年宵市場攤位，場內將不設乾貨攤位。（資料圖片／盧翊銘攝）

維多利亞公園年宵市場攤位的競投將於11月12日及13日在九龍荔枝角荔灣道十九號荔枝角政府合署禮堂舉行。第一日（12日）會首先競投快餐攤位，然後是濕貨攤位；第二日（13日）競投餘下濕貨攤位。上午時段由9時至下午12時30分，下午時段則由2時直至競投結束為止。由於座位有限，有意競投維多利亞公園年宵市場攤位的人士，請按其屬意競投攤位的類別於指定攤位競投日到荔枝角政府合署參與競投。



至於深水埗花墟公園及觀塘區觀塘遊樂場年宵市場攤位的競投將分別在1月14日和11月15日於黃大仙牛池灣清水灣道11號牛池灣文娛中心劇院舉行。至於黃大仙摩士公園及深水埗長沙灣遊樂場年宵市場攤位的競投則分別在11月18日和11月20日在九龍荔枝角荔灣道19號荔枝角政府合署禮堂舉行。每日競投分為上午及下午兩個時段進行，上午時段由9時30分至下午12時30分，下午時段則由2時直至競投結束為止。



東涌達東路花園年宵市場的攤位競投於11月22日於中環統一碼頭道38號海港政府大樓1403、1404及1414室舉行，由上午9時30分直至競投結束為止。