【逃犯條例】港大樊潔玲涉開未來醫生紙　校方：閱報告後作出處置

撰文：鄭翠碧
最後更新日期：
反修例風波觸發連月示威活動，在9月14日淘大商場兩批不同政見人士衝突中，一名受傷中年女子在現場遺留下一份保險索賠申請表及數張「樊潔玲醫生」開出的收據，惟其中一張收據上的日期為事發後兩日，即9月16日，該醫生被質疑開出「未來醫生紙」。
「樊潔玲醫生」與港大深圳醫院急診科部門主管同名同姓，而本港註冊醫生中僅有一名「樊潔玲醫生」。港大醫療系統回覆指，相關的獨立調查委員會於上周完成工作，大學管理層完成審閱報告内容及調查結果後，校方會啟動進一步人事紀律程序和作出處置。目前有關人士之臨床職務仍暫停，只被安排執行文書工作。
港大深圳醫院接納港大醫療系統要求，暫停涉事的主管醫生職務，以便進行調查。（資料圖片 / 盧翊銘攝）
根據醫務委員會註冊醫生名單，名單中只有一名「樊潔玲醫生」，與港大深圳醫院急診科部門主管同名。香港大學在9月14日晚上回應稱，留意到網上有指一名港大深圳醫院醫生發出懷疑虛假應診證明，已要求院長即時暫停該醫生職務，並作出調查，以釋除公眾疑慮。
港大醫療系統回覆指，相關的獨立調查委員會於上周完成工作，報告亦剛呈交大學管理層，待完成審閱報告内容及調查結果後，校方會啟動進一步人事紀律程序和作出處置。目前有關人士之臨床職務仍暫停，只被安排執行文書工作。
在9月14日淘大衝突中，有人遺下六張醫生紙，其一張的日期，為兩日後、即9月16日（左下）。（資料圖片／李智智攝）