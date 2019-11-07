【逃犯條例】港大樊潔玲涉開未來醫生紙　校方：閱報告後作出處置

反修例風波觸發連月示威活動，在9月14日淘大商場兩批不同政見人士衝突中，一名受傷中年女子在現場遺留下一份保險索賠申請表及數張「樊潔玲醫生」開出的收據，惟其中一張收據上的日期為事發後兩日，即9月16日，該醫生被質疑開出「未來醫生紙」。

「樊潔玲醫生」與港大深圳醫院急診科部門主管同名同姓，而本港註冊醫生中僅有一名「樊潔玲醫生」。港大醫療系統回覆指，相關的獨立調查委員會於上周完成工作，大學管理層完成審閱報告内容及調查結果後，校方會啟動進一步人事紀律程序和作出處置。目前有關人士之臨床職務仍暫停，只被安排執行文書工作。