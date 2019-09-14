淘大有人遺「未來醫生紙」　港大暫停深圳醫院同名醫生職務

反修例風波持續，今日（14日）大批手持中國國旗的人士到淘大商場「示威」，最終演變成衝突，有青年被撐警人士攻擊後，再遭防暴警察拘捕，混亂間一名站在撐警人士中的女子受傷送院。在她離開後，現場出現不少遺留物品，除了部分衣物外，更有保險索賠申請表及數張「樊潔玲醫生」開出的收據，其中一張日期更寫上2019年9月16日（下周一），令人質疑有醫生簽署假醫生紙。 港大回覆事件時表示，已要求港大深圳醫院院長即時暫停涉事醫生職務，並作出調查。

淘大衝突中，一名撐警的傷者遺下多張醫生紙，其中一張的日期為未來的9月16日（左下）。（李智智攝）

在淘大花園商場的衝突中，傍晚近5時左右，一名中年女士在淘大商場外一條扶手電梯被人指罵，有市民上前將她前後包圍，她一度由高處跌倒被扶正，但不少人衝前打她，又大力扯其頭髮，情況混亂，該女士未有任何反抗掙扎，口部流血。隨後她坐在電梯尾位置，被包圍近五至十分鐘，有急救員為她治理。

約十分鐘後有救護員到場，以擔架將該女子送上救護車離開，同場有警員護送。現場消息指，該女士曾拍攝現場人士「大頭」，又稱「打死𡃁仔就啱啦」，激怒附近人士。隨後商場內仍有零星衝突。她離開時留下一個手袋，之後被發現裏面有日期為9月16日的醫生紙，有人質疑她持有虛假文書。

淘大衝突中，一名撐警的傷者遺下多張醫生紙，其中一張的日期為未來的9月16日，而保險單的簽名與醫生紙的簽名相同。（李智智攝）

據記者拍攝到的相片可見，現場遺留了有一張署名為姓「Lam」（林）的保險索賠申請表，以及多張醫生收據，顯示林姓人士在本月10日至14日連續五天的求醫收據外，亦有一張寫上下周一（2019年9月16日）的收據，多張收據的字迹相若。

六張由「樊潔玲醫生」發出的收據中，每張金額最低涉及1,000元，其中一張收據更「來自未來」，日期一欄寫上9月16日（下周一）發出，收據銀碼為1,000元，同樣獲得醫生親筆簽署。

港大深圳醫院。（資料圖片 / 盧翊銘攝）

樊潔玲為港大深圳醫院急診科主管

樊潔玲醫生為香港大學深圳醫院急診科部門主管，而有關收據上顯示的診所地址，是大窩口的「康民醫務中心」。根據公司註冊處紀錄，康民醫務中心由樊潔玲及樊家樹各持50%股權，二人報住同一地址。

港大醫療系統發言人回應傳媒查詢時表示，留意到網上指一名港大深圳醫院醫生發出懷疑虛假應診証明，強調港大已要求港大深圳醫院院長即時暫停涉事醫生職務，並就事件調查，以釋除公眾疑慮。

香港大學深圳醫院發言人表示，留意到網上有人發放一名病人於私家診所診症後由一名港大深圳醫院醫生所發出收據。由於收據上有病人名字、診斷及手術名稱等個人資料，關係病人私隱，且收據並非由香港大學或香港大學深圳醫院所發，故本院不適宜在現階段作出評論。本院將會就事件向該醫生作出調查，以釋除公眾疑慮。

據了解，樊潔玲是港大醫學院人員，之前在瑪麗醫院看診，港大深圳醫院急診科在2013年5月中投入服務，樊開始北上出任部門主任。《香港01》記者曾聯絡樊潔玲及港大深圳醫院院長盧寵茂，但未獲回覆。

港大深圳醫院網頁介紹，急診科於2013年10月23日，更開展24小時急診服務，院方稱在樊潔玲醫生的帶領下，所有港大深圳醫院急診科的醫生和護士都根據香港標準進行培訓，並定期參與海外培訓和參觀學習，並沿用香港急診分流制度，根據臨床需要評定患者的優先級別。香港大學深圳醫院急診科將竭力為病人提供最優質的急診服務。

院方簡介又指，樊潔玲研究院前突發性猝死事故，近年開創香港大學急診科學術部門，在中港澳台兩岸四地就高級生命支持術和高級心肺覆蘇術多次做示範指導及宣傳教育工作，專長於compression CPR的研究。

民主黨醫療政策副發言人袁海文認為，樊潔玲涉嫌濫用專業地位及專業失德，已正式向醫委會投訴，要求作嚴正調查。袁海文指，樊潔玲是康民醫務中心的股東，同時是註冊醫生，更是資深的顧問級別醫生，卻以專業身份發出失實的文件，絕對是濫用專業地位，涉嫌違反《醫生專業守則》中， 醫生發出的報告及證明書內容必須具備毋庸置疑的真確性等規定。袁海文認為，由於事態嚴重，同時公眾高度關注，醫委會應立即立案，嚴正調查，如確認有違規之處，應將樊潔玲從醫生名冊中除名，作出最嚴厲的紀律處分。

▼9月14日淘大衝突圖輯▼