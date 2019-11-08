會德豐洞梓綠化帶再申改劃建屋　教大再度發聲明反對

發展商會德豐早前再向城規會遞交發展申請，要求更改洞梓綠化帶土地用途，用於公私營房屋發展，料可提供1,002伙私人住宅，以及600伙資助房屋單位。 香港教育大學今日（8日）向城市規劃委員會提交意見書，反對有關將大埔洞梓綠化帶改為住宅發展項目之申請。教大認為，洞梓綠化地具有生態及保育價值，若更改用途，會對自然環境造成無可挽救的破壞。

新一份《施政報告》上月出出爐，當中提及以《土地收回條例》收地，並預告即將公布去年提出「土地共享先導計劃」的詳情，以增加公營房屋的供應量。根據城規會文件，大埔洞梓一幅佔地超過87萬平方呎的綠化地申請改劃用途，將作公私營房屋發展，包括13 幢私樓住宅及4幢資助房屋，料可提供1002伙私人住宅及600伙資助房屋單位。

裳鳳蝶曾現身洞梓

教大指出，早前就改變洞梓規劃進行校內諮詢，師生對項目造成的交通負荷及環境滋擾表示關注。此外，發展項目的高度和密度亦會破壞景觀，與周邊的環境不協調。他們指，現址有不少珍貴的物種，包括受保護的裳鳳蝶，擔心一旦發展，牠們或有機會絕種。

教大發言人認為，項目徹底改變綠化帶的性質和土地用途，憂慮「先破壞，後建設」的做法，會對其他發展商發出錯誤信息，「洞梓綠化地具有生態及保育價值，一旦更改土地用途，往後的發展將對自然環境造成無可挽救的破壞。」

會德豐申請就大埔洞梓一幅佔地超過87萬平方呎的綠化地申請改劃用途。（資料圖片/張浩維攝）

多次投訴不果 教大：感到遺憾

教大並表示，過去10年一直關注洞梓綠化地的不當使用，並曾多次去信投訴反映。對於有關當局仍未能採取有效所需的行動，制止這些持續不當及非法活動，例如傾倒泥頭及廢物、車輛停泊及維修工場以及興建懷疑未經授權的搭建物等，較大方面則表示遺憾。

他們認為，有關土地應以換地形式改劃成教學用途，包括重置白石角運動中心。

發展計劃曾遭多方反對 去年6月正式撤回

翻查資料，大埔洞梓內這塊綠化地是由發展商會德豐持有，於2017年曾申請改劃建屋，當時表明有意將部分單位撥作首置盤用途。不過，計劃遭到多方反對，當時教大亦曾發明聲明，表示反對其申請。發展商更曾多次申請延期審議，會德豐其後於去年6月正式撤回申請。