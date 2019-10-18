會德豐洞梓綠化帶再闖城規會　涉約1600伙單位　近4成為資助房屋

新一份施政報告日前正式出爐，當中提及以《土地收回條例》收地，並預告即將公布去年提出「土地共享先導計劃」的詳情，以增加公營房屋的供應量。 根據城規會文件，大埔洞梓一幅佔地超過87萬平方呎的綠化地申請改劃用途，將作公私營房屋發展，包括13 幢私樓住宅及4幢資助房屋，料可提供1002伙私人住宅及600伙資助房屋單位 翻查資料，該幅地皮由發展商會德豐持有，於2017年曾申請改劃建屋，當時表明有意將部分單位撥作首置盤用途。不過，會德豐其後於去年6月正式撤回申請。

會德豐申請就大埔洞梓一幅佔地超過87萬平方呎的綠化地申請改劃用途。（資料圖片/張浩維攝）

涉及申請改劃用途的土地位於大埔洞梓、鄰近香港教育大學，發展地盤面積超過87萬平方呎；申請由現時的「綠化地帶」改劃為「綜合發展區(2)」地帶以及「綜合發展區(3)」。

提供600伙資助房屋單位

根據城規會文件，申請人將當中約8成的地盤面積、約69萬平方呎的土地用作興建私人住宅項目，當中包括13幢樓高不多於13層的大廈及10幢不高於3層的屋宇，提供1,002伙單位。至於餘下約17萬平方呎的土地，則用作興建資助房屋，包括4幢不高於13層的大廈，提供600伙單位；當中亦會預留用地作商業用途。擬議發展項目約共可容納4,662人。

申請人指出，擬議發展中佔四成為資助房屋，與政府推動的房屋政策相符。此外，擬議發展的參數和高度與鄰近的發展互相協調，亦充分考慮鄰近發展及樓宇之間的距離。

曾被發現涉違規發展 去年撤回申請

翻查資料，該幅地皮由HOBMAN COMPANY LIMITED持有，為發展商會德豐旗下的附屬公司。而涉及改劃的地皮於2017年曾向城規會申請改劃建屋，當中涉及1700伙私樓單位及1005伙資助房屋單位，當時會德豐表明有意將部份單位撥作「港人首置上車盤」。惟計劃遭到多方反對，有環保團體發現相關綠化地被發現早於十年前被違規發展破壞，至2015年破壞面積更多達9公頃，質疑涉違反《城市規劃條例》；另外，毗鄰的教育大學亦同樣去信城規會反對計劃。會德豐最後於去年6月撤回申請。