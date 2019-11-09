【逃犯條例】遭私了男子現身「人間記者會」：因出手扯戴面罩青年

反對修訂《逃犯條例》風波持續，一邊廂有反修例網民定期就各議題舉行「民間記者會」，另一邊廂今日（9日）則有建制人士舉辦「人間記者會」，斥示威者的破壞行為，聲稱「人哋唔報我哋報」。 記者會上，首有被「私了」傷者現身。他9月中到九龍灣淘大商場參加唱國歌活動，在馬路上扯下一名「囂張青年」的面罩，結果被「護法」打傷頭，傷口已癒合。「邊啲人會戴住頭罩？以我記憶，80年代啲人打刧金舖先會戴住頭罩。」 發起人之一的菁英會副秘書長、「護旗手」高松傑表示，在反修例風波初期已被「起底」，並指每日都有人以其個人資料預訂酒店、購物，甚至「被捐精」，並指「𠵱家已驚咗收email」。

記者會分為「一周大事回顧」、「一周破壞清單」及「私了個案」等環節。另一發起人、外號「大波Man」、曾任警員的石房有認為，「民間記者會」中的人士均戴上口罩，希望人間記者會可令不同聲音的人士走出來發表意見。

高松傑對昨日（8日）科大學生周梓樂離世感遺憾，「呢啲事件一宗都嫌多。」他又稱，在閉路電視中可見警方與周同學在停車場中未有接觸，希望市民勿相信謠言，若有質疑應提出證據。記者會上又列出過往被破壞商舖，包括不同中資銀行等。

發起人：「暴徒」專打受害者頭部

石房有指出，每逢星期五、六及日，不同地區都發生私了事件。他表示，有不同政見人士經過示威區，被「暴徒」用傘、鐵枝、任何攻擊性武器、拳頭、磚，甚至大殺傷力武器如丫叉等擊；他指「暴徒」主要集中攻擊受害者頭部，「大家睇片都知，專打頭，你有冇見到每個人頭部都流晒血？」

↓↓反修例示威中一些被私了個案↓↓

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「大波Man」石房有透露，女兒曾在學校門外被人淋湯渣等，批評屬襲擊及暴力行為。

他舉例部分「私了」個案：

內地學生在尖沙咀栢麗大道說國語（普通話）而被私了，「因為佢係中國人、內地人，因為言語上支持祖國，就俾人私了、就俾人噴黑塊面。」 一名前香港足球隊龍門，在元朗說了句「警察加油」，「就（被人）兜口兜面噴油，我睇到呢件事好嬲。一個足球員講句咁就說話，就喺元朗俾人私了，除咗打頭外，仲要打佢隻腳，對足球員係好重要位置。大家可以理性溝通，但去到嚴重用暴力程度，正常人都唔會容許。」 旺角一名男子被打到完全倒地、無還擊之力，還要被人除去底褲，露出下體，「一個正常人、有理性嘅人，或者全世界睇到呢類案件，正常人一定會覺得好憤怒，因為暴力不特止，仲係要侮辱。」

尹先生聲稱於9月中前往淘大商場參加唱國歌集會途中，扯下一名示威者頭套後遭「私了」打傷，左額頭留有疤痕。（香港01記者攝）

會上邀請曾被「私了」的尹先生出席。他在9月14日到淘大參加唱國歌聚會，「行到去商場對開馬路，見到個蒙住面、好囂張（的人），喺到叫囂、指罵我哋。我想問大家，可唔可以咁樣？蒙住塊面喎，無乜責任喎！當時嗰一刻我就忍唔住，我就衝過去將佢頭罩除低，跟住嗰啲所謂『護法』，個個衝埋嚟打我一個人，嗰一刻就自己保護自己啦。」

當日有電視拍攝到成個過程，大致與尹所言相付，是他首先出手揭開青年面罩。他就是否先行「私了」回應記者說：「我啲行為係咪好暴力？我承認我係你（記者）提嘅所謂『私了』，我唔做（扯下面罩），（青年）係咪繼續可以囂張、唔需要制衡？」

我就係睇咗幾個月，啲人戴咗頭套咁囂張，香港出世咁多年，從來冇見過啲人咁囂張。啲人戴住頭套做咩都得，你除佢頭套，睇佢咩反應？ 被私了的尹先生

對引致私了不言悔：我都覺得係啱

對於受到皮之苦，又留下疤痕，尹先生不言悔，「問我之後感受，我都覺得係啱。啲人戴住頭罩，乜都夠膽做，完全冇責任。一戴住個口罩，滿口仁義道德、民主自由，呢啲邊啲國家教佢㗎？邊啲人會戴住頭罩？以我記憶，80年代啲人打刧金舖先會戴住頭罩。」